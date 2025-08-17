5 diseños de uñas veraniegas para un manicure elegante y sofisticado

El verano es la temporada perfecta para jugar con colores vibrantes, texturas y decoraciones, pero sin perder el toque sofisticado que tanto nos encanta. Este año, los diseños de uñas veraniegos están apostando por lucirse en versiones minimalistas para ayudarnos a lucir unas manos impecables que combinen con todo y se sientan en el mood de la temporada. Así que si lo tuyo es apostar por diseños relajados, elegantes y sofisticados, entonces estas ideas quedarán en tu lista de inspiración para tu próxima visita al salón de uñas.

Polka dots en uña de colores

Una de las formas más elegantes de lucir color sobre las uñas es apostando por un diseño con puntos. Estos no solamente son una tendencia del año, también son una decoración discreta, femenina y muy elegante.

Baby boomer con rosa empolvado

Llevar en las uñas el atardecer del verano es posible si apuestas por un diseño de uñas baby bomer. La idea de esta técnica es lucir una base nude o milky sobre la que logremos el efecto de degradado en color melón, durazno o rosado, es decir, uno que se acerque a los tonos que el cielo nos regala cuando va despuntando el día. Además de ser un diseño muy único y femenino se ve elegante (y nostálgico).

Medias lunas de color

Para las amantes de los diseños minimalistas, esta idea se convertirá en su favorita. Sobre una base nude (puede ser el color natural de tu uña), vas a dibujar pequeñas medias lunas en la zona de cutícula de tu uña. Estas lunas le darán el toque de color a tu diseño, pues la idea es apostar por colores diferentes en cada uña.

Nude con acentos dorados

Una base nude siempre será sinónimo de elegancia, así que apuesta por incluirla este verano con un toque de textura cromática. Los puntos son nuestras formas de decoración favorita porque son muy discretos así que apuesta por llevarlos en efecto espejo, tus uñas serán divertidas y muy sofisticadas.

Crystal nails

Esta es una tendencia del verano y de las más únicas que hemos visto, consiste en lucir pequeñas piedras sobre una base natural o nude en la uña. Estos cristales deben ser micro y puedes apostar por ellos en diversas formas o aquellas tradicionales; el diseño o la colocación de estos es libre, la única condición es que el acomodo sea estratégico para que no se vean cargadas.

El secreto para que luzcas un manicure increíble este verano está en estos diseños de uñas veraniegos. Recuerda que optar por colores sofisticados o neutros no tiene por qué privarte del deseo de lucir unas uñas ad hoc a la temporada.