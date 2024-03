De bebidas con colágeno a máscaras con luz LED: cuáles son las nuevas tendencias antiedad que funcionan

Descubre las últimas tendencias antiedad que están revolucionando el mundo de la belleza, pero cuidado, en medicina estética, no todo lo que brilla es oro. Para identificar cuáles son los tratamientos de medicina estética más efectivos, consultamos a un experto.

Si lo que buscas es restaurar la apariencia juvenil, lo ideal es acudir con un cirujano plástico y reconstructivo, especialista en cirugía plástica facial. Por eso, entrevistamos al doctor David De Rungs Brown, quien nos respondió algunas dudas sobre las tendencias antiedad del momento.

¿Qué tratamientos son más efectivos para combatir el envejecimiento de la piel?

Lo primordial es la prevención. La prevención va a ser lo mejor opción. ¿Cómo podemos prevenir? El producto más importante será protector solar. Recuerda que el sol ocasiona un daño específico en la piel, genera desde arrugas superficiales hasta profundas, además de manchas y pigmentaciones solares. Lo que, en otras palabras, se conoce como signos de la edad. Además, hay que mantener húmeda e hidratada la piel constantemente con sueros de ácido hialurónico, vitaminas y antioxidantes, así como promover la renovación de la capa superficial de la dermis, algo que se puede lograr con retinol.

En el consultorio médico podemos hacer hipotermia terapéutica con frío en la cara, para estimular la producción natural de la colágena, y prevenirla con materiales inyectables como la toxina botulínica para prevenir las arrugas superficiales y profundas y mantener una línea de luminosidad y frescura en la cara. Además, se puede aplicar ácido hialurónico que a pesar de qué va a dar volumen a ciertas zonas especiales, promueve la hidratación.

Una alimentación balanceada puede mejorar la calidad de tu piel. Getty Images

¿Qué opinas sobre la eficacia de consumir colágeno como método antiedad?

No hay una prueba científica como tal que confirme que comer colágeno sí funcione directamente en la piel, y es que al metabolizar la colágena se involucran procesos en la cual se desmaterializa la proteína. Lo que recomiendo es mantener una nutrición balanceada, una nutrición importante nos ayudará muchísimo a mantener y vitalizar la piel sobre todas las vitaminas C y E, y la vitamina solar que es la D.

¿Las máscaras de LED son efectivas para reducir las arrugas ?

En teoría, la luz LED por los fotones iniciará un proceso de regeneración, pero no es tan efectiva, y no tienen una producción de regeneración completa para quitar esas arrugas superficiales. Son tratamientos conservadores que realmente costo beneficio no llegan a representar un resultado tan eficaz como realmente eliminar completamente esas arrugas, hay otros tratamientos mejores.

¿Combinar tratamientos anti edad? Siempre es una buena opción. Getty Images

¿Cuáles son las opciones de tratamiento más innovadoras en medicina antiedad?

Como ya lo habíamos mencionado: la prevención siempre va a ser lo mejor y pues bueno las tendencias hoy en día, aparte con las prevenciones con la toxina botulínica, el ácido hialurónico, vamos a tener los bioestimuladores que estos son sustancias como el ácido poli láctico que nos van a ayudar a estimular la propia generación de la colágena. Entonces ahí sí hay una estimulación química directamente y proinflamatoria de tu cuerpo para producir colágena, eso sí es efectivo y está científicamente comprobable que sí, es eficaz.

¿Es recomendable combinar diferentes tratamientos antiedad?

Por supuesto, es muy recomendable manejar diferentes tipos de tratamientos: toxina botulínica, ácido hialurónico, bio estimuladores. Sumada a una correcta rutina de cuidados, el tratamiento tópico como los genes o sueros de ácido hialurónico que van a hidratar, vitamina C, suero o también los productos que tienen retinol en ciertos porcentajes, una adecuada alimentación y prevenir los factores ambientales como exposición al sol, fumar, tomar o beber, todo eso va a ayudar muchísimo a la calidad de la piel.

De bebidas con colágeno hasta máscaras de luz LED, ¿has probado alguna de estas tendencias de belleza? Si bien un cuerpo sano produce una piel luminosa, hay innovaciones en la medicina estética que pueden mejorar tu apariencia sin transformar tus facciones. Lo mejor es que sí funcionan.