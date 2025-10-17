Selena Gomez rompe el silencio sobre sus primeras semanas de matrimonio: “Pensé que lo perdería todo”

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada el pasado 27 de septiembre, fue presentada al mundo como un momento mágico, la boda que todas quisiéramos experimentar. Sin embargo, detrás de las fotos lindas, la estética del evento y el toque romántico, la cantante vivió una etapa de emociones intensas y miedos profundos.

Durante un discurso que dio en el evento Fortune Most Powerful Women en Washington D. C., Selena habló con franqueza sobre lo que sintió en esas primeras semanas como esposa: inseguridad, ansiedad y miedo, el temor constante de que todo lo bonito que había vivido se fuera a disipar de la noche a la mañana.

El conflicto emocional luego de la ceremonia

Durante su intervención, Selena reveló que poco tiempo después de decir “sí, acepto” se sorprendió a sí misma llorando: “Me casé y me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”, confesó la intérprete de “Love Song”.

Ese pensamiento, el cual suele ser persistente en su vida, forma parte de algo que ella llama su “mayor conflicto”: cuando algo bueno sucede en su vida, su mente salta automáticamente a anticipar un panorama catastrófico. Esto, por supuesto, no le permite disfrutar de forma plena el momento, creando la idea constante sobre “¿qué es lo que sucederá después?”.

“En lugar de estar presente y decir: ‘Wow, hicimos algo increíble’; mi mente siempre me lleva a pensar: ‘Todo esto podría desaparecer mañana’”, se sinceró.

Selena Gomez y Benny Blanco el día de su boda Instagram/@selenagomez

Salud, vulnerabilidad y maternidad: los fantasmas detrás de la felicidad de la cantante

La reacción no es nueva para ella. Selena ha sido abierta en diversas ocasiones respecto a la salud mental y su batalla contra la ansiedad, un padecimiento que afecta a muchas personas, repercutiendo de forma considerable en su calidad de vida. En Selena, esta se manifiesta con la necesidad continua de protegerse cuando las cosas han salido “bien”.

La cantante también ha expresado cómo ha lidiado con esta situación desde hace años, incluyendo su trastorno de bipolaridad y los episodios de depresión, los mismos que la han llevado a poner límites por el bienestar de su salud mental.

Esta apertura a un tema tan delicado la han convertido en portavoz y referente para muchas personas que luchan contra los mismos padecimientos.

Por supuesto que, después de la boda, se han reavivado otros pensamientos que pueden llegar a detonar un nuevo episodio de ansiedad, como el convertirse en madre, deseo que ha expresado en más de una ocasión.

Una conexión genuina con sus fans

Que Selena haya compartido un episodio tan íntimo como este entrelaza un vínculo especial con aquellos que la siguen. Con esto, la cantante demuestra que incluso en los momentos más felices de nuestra vida, el miedo puede hacernos compañía.

Su relato no solo humaniza su figura pública, sino que también envía al mundo un mensaje realista e importante: es vital ser empáticos con nosotros mismos ante situaciones o padecimientos como estos.

La confesión de Selena Gomez sobre su temor y la ansiedad que sufrió durante las primeras semanas de matrimonio no debilitó la felicidad de la cantante. Sin embargo, sí nos mostró que, no importa si se es una celebridad, algunos procesos de la vida pueden ser avasalladores. Por ello, es vital reconocer que, como humanos, no estamos exentos de ser vulnerables.