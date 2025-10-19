Capas y flequillo, 7 cortes de pelo que todas las mujeres de 40+ están usando para disimular arrugas

Con el paso de los años, el pelo no solo cambia de textura, sino también en la forma en que enmarca el rostro. Por eso, muchas mujeres, al llegar a los 40, apostamos por buscar cortes que aporten frescura, movimiento y suavidad a las facciones.

La buena noticia es que los expertos coinciden en que existe una fórmula infalible: capas estratégicas y un buen flequillo, los cuales pueden hacer maravillas para iluminar el rostro y disimular líneas de expresión.

Este tipo de cortes de pelo no busca esconder la edad, sino realzar la belleza natural mientras nos ayudan a resaltar, y estos son los siete estilos más favorecedores que están triunfando en los salones de belleza.

Corte bob con capas suaves

El bob es uno de los cortes más elegantes y atemporales, pero este otoño se reinventa para lucir con capas ligeras y un flequillo degrafilado. Este corte crea volumen donde se requiere, ayudando a afinar el rostro. Es ideal para melenas onduladas, contrario al corte clásico, que apuesta por realizar un corte recto y pulido.

Las capas enmarcan el rostro con sutileza, suavizando las líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca.

Corte shag con textura

Inspirado en los años 70, el shag haircut ha vuelto con fuerza gracias a su estilo desenfadado y rejuvenecedor. Sus capas irregulares y el flequillo ligero aportan textura y movimiento, algo esencial para evitar que el rostro se vea sin vida.

Este corte es ideal para mujeres con melena abundante, pues realza el volumen de su pelo natural, aunque también se sugiere en aquellas que tienen pelo lacio y fino para darle cuerpo y movimiento.

Corte con capas largas y fleco cortina

Si prefieres mantener el largo de tu melena, las capas largas son la opción perfecta. Este corte, ayudado por el flequillo cortina, enmarca el rostro desde los pómulos, suavizando las facciones y desviando la atención de las posibles arrugas que haya en la frente. El fleco cortina es una alternativa rejuvenecedora que favorece prácticamente a todos los tipos de rostro. Es el corte favorito de celebs como Jennifer Lopez para lograr un equilibrio entre madurez y frescura.

Corte midi con textura

Ni corto ni largo, el corte midi se ha convertido en el nuevo comodín para mujeres de 40+. Al llevar capas ligeras en las puntas, da movimiento y dinamismo sin comprometer la estructura del corte.

Lo mejor de este estilo es que funciona tanto con pelo liso como con ondas suaves, y con un fleco degrafilado si tu melena tiene volumen o un fleco recto si tienes muy lacio.

Corte lob con puntas degrafiladas

El lob sigue reinando el mundo de la belleza al ser uno de los cortes de pelo más pedidos en los salones. Su versión actual incorpora puntas degrafiladas y un flequillo, ya sea con textura, baby bangs, Birkin o cortina, logrando aportar un aire moderno y sofisticado.

Este estilo ayuda a equilibrar el rostro, alargar el cuello y dar un aspecto más ligero, siendo, además, el aliado para llevarlo en cualquier contexto gracias a su versatilidad.

Corte en V

Para quienes cuentan con una melena densa, el corte V con capas y fleco es un acierto. Las capas aportan movimiento y controlan el volumen creando una caída más fluida que rejuvenece nuestro rostro.

El flequillo puede ser tu aliado para disimular arrugas en la frente o líneas de expresión que vayan apareciendo en tu mirada, así que no dudes en incluirlo en este corte.

Corte pixie

Si buscas algo más atrevido, el pixie es el rey del rejuvenecimiento instantáneo. Su aire desenfadado proyecta seguridad, energía y frescura. Las capas cortas en compañía de un flequillo suave ayudan a equilibrar las proporciones del rostro, ayudando a resaltar los ojos y los pómulos, sin mencionar que estilizan el cuello. Este corte requiere poco para mantenerse estilizado y pulido, razón por la cual es uno de los favoritos.

Los cortes de pelo con capas y flequillo son la estrategia de estilo para aportar dinamismo, frescura y estilo a nuestra imagen sin tener que recurrir a cambios drásticos. Ahora ya sabes que la clave para lucir radiante y segura a partir de los 40 no está en tratamientos costosos, sino en un buen corte de pelo.