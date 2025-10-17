La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi que combina estructura, encaje y elegancia

Rania de Jordania es considerada una de las mujeres de la realeza más bellas y elegantes, su estilismo siempre impecable y adecuado a la ocasión, se ha convertido en una inspiración alrededor del mundo.

Durante su visita al Vaticano, la reina de 55 años volvió a robarse las miradas, esta vez con un hermoso abrigo estilo vestido en color negro que acentua su figura y le da una imagen elegante y sobria.

La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi

El pasado 14 de octubre, la reina de Jordania y el rey Abdullah II visitaron el Vaticano para reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV, donde la reina volvió a hacer alarde de su espectacular estilo y elegancia.

Rania, vistió un hermoso abrigo de lana estilo vestido en color negro de la firma Fendi, un diseño elegante y discreto con cuello solapa y pequeño escote en pico, ceñido a la cintura, con falda de ligero vuelo y largo midi.

Rania marcó aún más su esbelta figura con un cinturón delgado joya dorado, también de la firma.

También eligió unos salones de tacón alto de Tom Ford, el modelo Newton 105 con puntera en pico y tira diagonal que se ajusta al pie, además de un bolso Whitney de Max Mara, confeccionado en piel de becerro lisa semibrillante.

¿Por qué Rania vistió de negro para reunirse con el Papa?

Por protocolo papal, las mujeres deben llevar vestido negro de manga larga y escote alto, además de una mantilla de encaje o seda para cubrir la cabeza, de ahí el velo que la reina Rania llevara una sobre su espectacular abrigo.

Se dice que el negro refleja humildad; sin embargo, también existe el “privilège du blanc”, que se traduce como “privilegio del blanco”, que permite que algunas reinas y consortes católicas puedan vestir de blanco.

La reina Letizia, la princesa Charlene de Mónaco o la reina Matilde de Bélgica, pueden llevar blanco en lugar de nergo cuando visitan al Papa.

