Suscríbete
Realeza

La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi que combina estructura, encaje y elegancia

La reina Rania de Jordania pone en tendencia uno de los abrigos más favorecedores para la temporada de otoño e invierno durante su visita al Vaticano.

October 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi

La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi

Getty Images

Rania de Jordania es considerada una de las mujeres de la realeza más bellas y elegantes, su estilismo siempre impecable y adecuado a la ocasión, se ha convertido en una inspiración alrededor del mundo.

Durante su visita al Vaticano, la reina de 55 años volvió a robarse las miradas, esta vez con un hermoso abrigo estilo vestido en color negro que acentua su figura y le da una imagen elegante y sobria.

Te podría interesar: Rania de Jordania presume pendientes de más de 3 mil euros que son la joya favorita de sus hijas

También puedes leer:
¿La reina Rania de Jordania es ahora una influencer?
Moda
5 looks de Rania de Jordania que puedes replicar para ir a trabajar
September 20, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Rania de Jordania en vestido camisero.jpeg
Realeza
Rania de Jordania: cómo convertir un vestido camisero en un look todo terreno
September 13, 2023
 · 
Redacción Vanidades

La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi

El pasado 14 de octubre, la reina de Jordania y el rey Abdullah II visitaron el Vaticano para reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV, donde la reina volvió a hacer alarde de su espectacular estilo y elegancia.

Rania, vistió un hermoso abrigo de lana estilo vestido en color negro de la firma Fendi, un diseño elegante y discreto con cuello solapa y pequeño escote en pico, ceñido a la cintura, con falda de ligero vuelo y largo midi.

Rania marcó aún más su esbelta figura con un cinturón delgado joya dorado, también de la firma.

También eligió unos salones de tacón alto de Tom Ford, el modelo Newton 105 con puntera en pico y tira diagonal que se ajusta al pie, además de un bolso Whitney de Max Mara, confeccionado en piel de becerro lisa semibrillante.

¿Por qué Rania vistió de negro para reunirse con el Papa?

Por protocolo papal, las mujeres deben llevar vestido negro de manga larga y escote alto, además de una mantilla de encaje o seda para cubrir la cabeza, de ahí el velo que la reina Rania llevara una sobre su espectacular abrigo.

Se dice que el negro refleja humildad; sin embargo, también existe el “privilège du blanc”, que se traduce como “privilegio del blanco”, que permite que algunas reinas y consortes católicas puedan vestir de blanco.

La reina Letizia, la princesa Charlene de Mónaco o la reina Matilde de Bélgica, pueden llevar blanco en lugar de nergo cuando visitan al Papa.

Rania de Jordania
Melisa Velázquez
Relacionado
Al Pacino dedica emotivo mensaje a Diane Keaton
Entretenimiento
Al Pacino rinde un emotivo homenaje a Diane Keaton: “Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Taylor Swift quienre invitar a Kate Middleton y el príncipe William a su boda con Travis Kelce
Realeza
¿Taylor Swift planea invitar a Kate Middleton y al príncipe William a su boda con Travis Kelce? Esto dijo la cantante
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton luce corte de pelo princesa para el otoño
Realeza
Corte de “pelo princesa” el look que Kate Middleton lleva este otoño 2025
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Charlotte es fan de esta joya del cine coreano que está en Netflix
Realeza
La princesa Charlotte es fan de esta joya del cine coreano que está en Netflix
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez