‘Emily in Paris 5': Lily Collins luce los 5 looks más fashion y divertidos para ir a la oficina

Mientras que Netflix ha confirmado que la quinta temporada de Emily en París se estrenará el próximo 18 de diciembre, nosotras ya estamos fascinadas con los estilismos de Emily Cooper, ideales para inspirar nuestros outfits de oficina.

Lily Collins fue la encargada de compartir los primeros looks de Emily en su perfil de Instagram mientras daba a conocer la fecha de estreno de la nueva temporada.

“¡La cuenta atrás comienza oficialmente, con un primer vistazo y fecha de lanzamiento de @emilyinparis TEMPORADA CINCO! La aventura italiana de Emily continúa, desde adoquines a canales, el 18 de diciembre…”

Los looks de Emily en París para ir a la oficina

La moda vuelve a ser protagonista en la quinta temporada de Emily en París, la serie protagonizada por Lily Collins que ha conquistado al público, no solo por sus enredos amorosos, sino también por el inconfundible estilo del personaje, Emily Cooper.

En las primeras imágenes que compartió, viste un look que deja claro que los lunares siguen en tendencia, con un conjunto de dos piezas que combina con accesorios dorados.

Pero Emily también lucirá outfits monocromáticos, como el blazer en color rojo que viste en la foto donde aparece con la actriz Ashley Park, que le da vida a Mindy en la ficción.

Para un look más formal, puedes lucir un blazer en color marrón con Emily, y combinalo con básicos como las camisas y los leggins.

Los estampados a rayas también serán protagonistas en la serie y fuera de ella, pues será uno de los looks protagonistas del otoño.

Si buscas un look mucho más femenino y coqueto, puede elegir los estampados florales, que además serán tendencia en lo que resta del año.

La diseñadora de vestuario de Emily in Paris, Marylin Fitoussi, comparte que ella y Lily querían que el personaje pareciera más adulto: “También quería que floreciera”, dice Marylin. “El tema de las flores es bastante recurrente esta temporada, porque creo que era un pequeño brote en temporadas anteriores, y ahora está cobrando vida, afirmándose, volviéndose mucho más fuerte”.

Esta vez, Emily seguirá vistiendo con estilo, siempre fiel a su personalidad romántica, pero demostrando a través de sus looks, que también está madurando.

