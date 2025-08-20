Suscríbete
Kate Middleton nunca se pierde un partido de sus hijos y sorprende a todos

Una de las madres de la escuela donde estudian George, Charlotte y William, ha comentado lo impresionada que está con el método de crianza de Kate Middleto

August 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
Kate Middleton asiste a todos los partidos deportivos de sus hijos en la escuela

Kate Middleton asiste a todos los partidos deportivos de sus hijos en la escuela

Getty Images

Kate Middleton y su esposo, el príncipe William, han acordado que los deportes sean parte de la educación y preparación de sus hijos, por eso los animan a participar en las competencias deportivas de su colegio.

Pero eso no es todo, recientemente se dio a conocer que Kate es la fan número uno de George, Charlotte y Louis, la princesa de Gales no se pierde ninguno de sus partidos o competencias deportivas.

Kate Middleton asiste a todos los partidos deportivos de sus hijos en la escuela

De acuerdo con Panthea Parker, estrella de The Real Housewives of London, y que además tiene hijos de las mismas edades que los hijos de Kate y William, Kate siempre está presente en los eventos deportivos de sus hijos para animarlos y echarles porras.

La veo bastante a menudo porque el colegio de mi hijo juega contra el del suyo. Juegan al rugby y al fútbol entre ellos, así que siempre estamos en su colegio o en el mío. Es tan elegante, tan encantadora, y nunca se pierde ningún partido de sus hijos, es realmente increíble. Y yo tampoco, como debe ser”, declaró Parker.

Te podría interesar: Así es Forest Lodge, el nuevo hogar de la familia de Kate Middleton y el príncipe William

¿Cómo educa Kate Middleton a sus hijos?

En declaraciones para el Daily Mirror, Kate mencionó que busca que sus hijos tengan una educación normal, donde se les inculcan valores como el respeto y la tolerancia, pero también se aseguran de que desarrollen habilidades, por eso es que los anima a practicar deportes.

Siempre somos un poco competitivos entre nosotros. A todos les encanta el deporte y a Louis le apasiona el rugby. Están en una edad en la que les encanta correr”.

Kate es una apasionada del tenis y no dudamos que transmita su amor por este deporte a sus hijos, sobre todo ahora que se muden a Forest Lodge, donde contarán con una cancha de tenis privada, exclusiva para ellos.

kate middleton
Melisa Velázquez
