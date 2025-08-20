Suscríbete
Kate Middleton y William estrenan nueva casa en Forest Lodge: así se ven sus otras residencias reales

Kate Middleton y el príncipe William planean mudarse a una residencia más amplia y confortable, la cual podría convertirse en su hogar definitivo, ¿qué pasa con sus otras propiedades?

August 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
Residencias de Kate Middleton y el príncipe William

Getty Images

Se ha confirmado que la princesa Kate Middleton y el príncipe William dejan su casa de Adelaide Cottage para instalarse de manera oficial en Forest Lodge, un lugar mucho más grande y cómodo para formar su familia con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

De acuerdo con algunos medios, la pareja planea tener un nuevo comienzo luego de una temporada complicada por la enfermedad de Kate, ¿pero cuáles son las otras residencias de los príncipes de Gales?

Las residencias de Kate Middleton y el príncipe William

Kate y William han vivido de forma temporal en estas residencias a las que han podido llamar hogar.

Palacio de Kensington

El Príncipe y la Princesa de Gales mantienen una base en Londres a través de un apartamento en el Palacio de Kensington.

El apartamento 1a de 22 habitaciones, donde la pareja vivió principalmente desde 2013 hasta 2022, una época sentimental ya que fue el período en el que nacieron sus hijos, el príncipe George , de 12 años, la princesa Charlotte , de 10, y el príncipe Louis , de 7.

El lugar estaba decorado con espacios en color azul, amarillo, crema y una iluminasión suave.

Getty Images

Anmer Hall

La reina Isabel le dio a su nieto William y a su novia Kate un regalo de bodas verdaderamente real en 2011 al darles las llaves de Anmer Hall en Norfolk.

La casa de campo de 10 dormitorios está a unas 110 millas al norte de Londres y se ubica en Sandringham Estate, lo que la convierte en solo unos minutos de Sandringham House, donde la familia real tradicionalmente celebra la Navidad.

Se dice que Anmer Hall es el lugar donde la princesa Kate se siente más a gusto y ya había sido un lugar de escape favorito para ella, William y sus hijos durante las vacaciones escolares, los fines de semana y los días festivos.

Getty Images

Adelaide Cottage

En el verano de 2022, el príncipe William y la princesa Kate trasladaron su residencia principal del Palacio de Kensington en Londres a Adelaide Cottage en Windsor , a unos 32 kilómetros de la ciudad, para vivir una nueva etapa en el campo.

Adelaide Cottage les permitió probar una nueva ubicación, y el biógrafo real Robert Jobson escribió posteriormente en Catherine, Princesa de Gales , que la princesa Kate alentó la idea , ya que acercaba geográficamente a William a la reina Isabel durante lo que resultaron ser sus últimos meses.

La cabaña (que en realidad es una casa grande) también acercó a la familia a los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, quienes viven a unos 30 minutos de distancia en

La familia planea seguir viviendo en Forest Lodge incluso después de que William se convierta en rey algún día.

Príncipe William kate middleton
Melisa Velázquez
