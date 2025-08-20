Mary de Dinamarca sorprende con un look safari digno de una reina moderna

Mary de Dinamarca volvió a demostrar por qué es una de las royal con mejor estilo dentro de la realeza europea.

Durante su más reciente aparición, la reina de Dinamarca apostó por lucir un look safari que combinó elegancia, modernidad y comodidad que la hizo robarse las miradas de los encabezados al rededor del mundo.

La reina Mary de Dinamarca regresa de forma triunfal a la agenda pública

Luego de tomarse unos días de descanso y mantener un perfil bajo, la reina Mary ha retomado sus actividades oficiales y públicas. Dentro del marco de sus primeras apariciones públicas, recordemos su participación en la inauguración de Headspace Tårnby, un centro de apoyo juvenil en el que la royal también capturó las miradas por el look azul que eligió.

El día de hoy, la duquesa de Monpezat, compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes del rodaje de la nueva emisión del programa “Søren Vester’s Garden”, emisión en el que Søren Vester, una importante figura de la televisión danesa, comparte su pasión por la jardinería.

La Casa Real danesa permitiría el acceso de Vester y sus cámaras al Castillo de Fredensborg teniendo como invitada y anfitriona a Mary, quien dio la bienvenida al también diseñador en un atuendo fresco, juvenil y muy sofisticado.

Una tendencia real: el estilo safari

El look safari es un clásico que se convirtió en la compañía perfecta de entornos frescos. Su origen data de la primera mitad del siglo XX, cuando la moda tomó inspiración de prendas prácticas que solían usarse en las expediciones a África y que con el paso del tiempo se fue reinventando gracias a su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de contextos.

Mary de Dinamarca se inspiró en él para esta presentación, eligiendo unas bermudas de tiro alto y pierna ancha en color beige oscuro, que combinó a la perfección con una blusa de mangas largas y fluidas con aplicaciones de bordado y en color azul cielo. Para darle el toque de frescura a su atuendo, la reina apostó por un calzado cómodo: zapatos bajos sin talón y tejido en color camello.

La reina Mary de Dinamarca fue anfitriona de un programa donde lució un atuendo con inspiración safari. Instagram @detdanskekongehus

Cómo replicar este look

El secreto de lucir como toda una royal este estilo está en la versatilidad del mismo. Bastará con elegir un traje en tonos beige o caqui y combinarlo con mocasines para un look de oficina elegante y profesional. También puedes adaptarlo desde la base de sus colores principales: beige, blanco y verde. Apuesta por elegir prendas en esta gama y combina con un par de sandalias para un look fresco. Si deseas llevarlo en una ocasión más sofisticada, apuesta por elegir pantalones rectos en color verde o beige y combina con blusas fluidas o de corte romántico, te verás muy elegante.

Mary de Dinamarca nos muestra una vez más el poder que tiene para usar la moda como un lenguaje. Su apuesta por el look safari no es solo una tendencia, es la reafirmación de que su figura como un referente de moda, estilismo, sofisticación y mucha elegancia.