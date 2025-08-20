Dakota Johnson eleva la moda con look metalizado y celebra la elegancia de Melanie Griffith

Madre e hija coincidieron en la red carpet de Splitsville, la película que protagoniza Dakota Johnson y a la que Melanie Griffith asistió para acompañar a su talentosa hija; sin embargo, lo que más cautivó, fue la elección de estilo y glamur que desplegaron ambas.

Pues mientras que Melanie brillaba con sus looks en la década de los 80 y 90, es Dakota quien actualmente se roba las miradas después de convertirse en una de las actrices mejor vestidas de su generación.

Dakota Johnson da lección de moda y estilo a su madre Melanie Griffith

Melanie llegó a la alfombra vistiendo un elegante traje sastre en color blanco con el que irradiaba confianza y belleza; sin embargo, se vio opacada por el potente look metalizado que llevó su hija Dakota.

A sus 35 años y con una carrera en ascenso en Hollywood, Dakota se ha convertido en una de las actrices mejor vestidas de la industria, gracias a Kate Young, una de las diseñadoras más famosas de la casa de moda Gucci, que también viste a otras actrices como Scarlett Johanson y Juliane Moore.

Para el estreno de su película en Los Ángeles, Dakota sorprendió con arriesgado vestido metalizado, el diseño es bastante sencillo, pues tiene la intención de dar protagonismo al tejido.

Sin embargo, los expertos en moda aseguran que el vestido que parte de un escote palabra de honor, continuando con un cuerpo drapeado, y una falda larga de silueta evasé, marca de maravilla la silueta de Johnson, que lo combinó con pendientes largos de formas geométricas y un brazalete XL.

Dakota Johnson y Melanie Griffith

Look de Melanie Griffith

Mientras tanto, Melanie brilló con un estilismo conformado por un traje de chaqueta en color blanco y blusa lazada al cuello del mismo tono y pantalón de perneras anchas que realzaba su silueta.

Un look que aunque no brilló tanto como el de su hija, sí le permitió lucir sofisticada y con las tendencias de moda actuales.

