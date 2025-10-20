‘Lux’ el nuevo álbum de Rosalía: ¿Dónde y cuándo verlo?

Tras el éxito mundial de ‘Motomami’ en 2022, Rosalía regresa con una nueva era musical. El proyecto se titula ‘Lux’ y se estrena oficialmente el próximo 7 de noviembre de 2025.

La española ha despertado expectativas mediante el anuncio del próximo lanzamiento, el cual pudo observarse en las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York, Madrid y redes sociales, pues promete ser algo completamente diferente a lo que ofreció a sus fans en su era ‘Motomami’.

¿Qué representa ‘Lux’ de Rosalía?

Este es el cuarto álbum de estudio de la cantante española y llega luego de un periodo de

“Descanso”, en el que Rosalía, después de tres años, trae a sus fans este proyecto que significa “luz” en latín. En sus redes sociales, la cantante acompañó la publicación de la portada del álbum, donde se le puede ver portando una especie de hábito y un traje blanco, con un texto: “LUX=LOVE”, dejando la pista de que la estética de este nuevo proyecto está inspirada en lo religioso, lo espiritual y lo simbólico.

A pesar de que, hasta el momento, no se han revelado muchos detalles sobre el álbum, ya se han filtrado algunos nombres y rumores sobre posibles colaboraciones. Lo que sí es seguro es que ‘Lux’ marcará un gran cambio en comparación con su último álbum ‘Motomami’.

Hasta el momento, medios internacionales han reportado que algunos sonidos que se han logrado identificar del disco incluyen una fusión de música clásica, barroca (o espiritual) y pop.

¿Dónde y cómo seguir el lanzamiento?

Este 20 de octubre, Rosalía sorprendió con anuncios publicitarios que confirmaban la fecha de estreno. El álbum estará disponible desde el 7 de noviembre en plataformas de streaming, digitales y formatos físicos: se encuentran disponibles la versión vinyl normal y autografiada, así como el CD. Por el momento ya se puede pre ordenar a través del sitio web oficial de la española.

Además, la cantante invitó a sus fans a su live a través de la plataforma de TikTok a las 8:45 (hora de España), seguramente como parte de la campaña de promoción del disco.

¿Qué esperar del sonido y estética de ‘Lux’?

Aunque el listado de canciones aún no ha sido publicado, los fans y algunos medios especulan que ‘Lux’ apostará por incluir colaboraciones con grandes de la música como Bjork, Yves Tumor, Carminho, Yahritza, Caroline Polachek, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Escolania de Monserrat y la Orquesta Sinfónica de Londres. Diversos medios de comunicación reportan que la producción sonora mezclaría instrumentos clásicos con sonidos más contemporáneos.

El álbum promete también jugar con una estética que apueste por recurrir a la luz como reflejos, aureolas o resplandores que hagan alusión a lo espiritual.

‘Lux’, sin duda alguna, representará un momento clave en la carrera de Rosalía. Aunque aún no hay detalles confirmados, es muy probable que este álbum logre mostrarnos una versión completamente diferente de la cantante y que será revolucionario, así como en su momento lo fue “Motomami”.