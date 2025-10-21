¿Britney Spears sufrió daño cerebral? “La princesa del pop” rompe el silencio y habla al respecto

Tras años bajo el foco mediático, con una tutela, acusaciones públicas y batallas personales, Britney Spears ha hecho una confesión que ha alarmado a sus seguidores. En una publicación en redes sociales, la cantante aseguró sentir que sufrió “daño cerebral hace mucho tiempo, 100%”, conectando este sentimiento con un momento oscuro que ya había relatado en sus memorias. Las declaraciones llegan en medio de una nueva oleada de polémicas generadas por su exesposo que lleva a reflexionar sobre el estado actual de la salud mental de la cantante.

¿Qué dijo Britney sobre su salud mental?

En un poste publicado el 19 de octubre, Britney compartió una foto montando a caballo y acompañó la imagen con una reflexión en la que comparó su proceso con el personaje de la película “Maléfica”: “Siento que me quitaron mis alas y el daño cerebral me pasó hace mucho tiempo, 100%... Por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y soy bendecida de estar viva…”, escribió la cantante.

En el post también mencionó que en su autobiografía “The Woman in Me” (2003), donde relató su periodo bajo tutela, no están todas las memorias de su historia y que aún tiene mucho por contar, doloroso y triste.

Posibles efectos en su salud luego de la tutela

La tutela de Britney empezó en 2008 y concluyó en noviembre de 2021, tras una década de control legal sobre su vida personal, médica y financiera.

Durante este periodo se documentaron momentos en los que estuvo sometida a bastante presión. Algunos expertos señalan que factores de estrés extremo pueden dejar huellas físicas y emocionales.

En 2022, la cantante compartió que sufría “daño nervioso permanente”, y aunque hasta el momento no se cuenta con una confirmación o un documento médico que confirme el posible daño cerebral, las palabras de Britney abren un debate sobre los efectos a largo plazo de experiencias traumáticas.

¿Qué hay detrás del mensaje de Britney?

Que Britney describa su experiencia como “daño cerebral” no significa necesariamente que esté hablando de un diagnóstico clínico; se necesitaría una confirmación médica para aseverar esto. Sin embargo, sí nos permite comprender cómo es que ella autoevalúa su proceso de sanación. En el contexto actual, donde enfrenta nuevas acusaciones por parte de su exesposo Kevin Federline, quien sacará el próximo 21 de octubre sus propias memorias en el libro “You Thought You Knew”, las declaraciones de Britney funcionan como una afirmación sobre su proceso de recuperación: “De todos modos, sé que mi publicación y el baile parecían una tontería, pero me hizo recordar cómo volar…”, compartió la cantante.

Lo que Britney Spears compartió recientemente sobre haber sufrido “daño cerebral” definitivamente provocó preocupación en sus fanáticos y el mundo entero. Y aunque no podemos aún asegurar que realmente haya experimentado una situación de esta índole, es muy evidente que esta es una llamada de atención sobre las cicatrices invisibles que un trauma puede dejar sobre una persona.