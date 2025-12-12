Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi deslumbran con atuendos similares

Luego de varias semanas sin apariciones públicas, siendo la última el pasado 20 de noviembre durante la Fiesta Nacional, Carolina de Mónaco regresó al escenario público en un evento significativo para su trayectoria: la inauguración de una mediateca que lleva su nombre. A su lado, en este importante acontecimiento estuvo su hija, Carlota Casiraghi, donde juntas mostraron el profundo vínculo que las une con el arte y la literatura, así como su impecable sentido de la moda.

En un gesto, probablemente cuidado, ambas apostaron por atuendos similares, aunque en distinto color, con los que crearon un armonioso juego visual que deslumbró a más de uno.

Un homenaje a la cultura que lleva el nombre de Carolina

El regreso de la princesa Carolina ocurrió en un evento lleno de simbolismo, la apertura de una mediateca que funcionará como biblioteca, espacio de lectura y centro cultural. Durante la ceremonia, el alcalde Georges Marsan destacó su “inquebrantable compromiso con las artes”, un reconocimiento que Carolina ha cultivado durante décadas como promotora cultural y figura clave para el desarrollo artístico del principado.

Carolina, elegante como siempre, llegó en compañía de su hermano, el príncipe Alberto, y su hija Carlota, reforzando así el carácter familiar y emotivo de la reunión.

Durante el evento, la princesa aprovechó para recorrer las instalaciones que fueron renovadas, conocer los talleres que se impartirán y escuchar sobre los proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del año.

El look clásico y refinado de Carolina

A la cita, la princesa Carolina asistió con un traje gris de rayas diplomáticas de la firma Dries Van Noten, un diseño con estructura impecable y aire sofisticado. El conjunto, con pantalón de pierna ancha, fue acompañado por una blusa de cuello alto en tono lima, el toque que iluminó el atuendo y con el que rompió la serenidad de la paleta grisácea.

El resultado de su combinación fue un look clásico pero moderno, perfecto para una aparición pública y para dar cátedra de estilo.

Carlota Casiraghi, el atuendo minimalista que complementó el look de Carolina

Conocida por su estilo discreto y refinado, Carlota apostó por un traje de lana en tono marrón. La pieza de hombros marcados y caída oversized combinó a la perfección con el pantalón de pierna ancha, logrando un atuendo sencillo pero poderoso. Carlota, al igual que su madre, decidió acompañar el traje con un suéter de cuello alto, pero en su caso, en color negro, el cual reforzó su imagen sobria y refinada.

Si bien el traje por sí solo fue una apuesta que se robó las miradas, las verdaderas protagonistas fueron sus botas estilo vaquero con estoperoles en color café, con las que agregó personalidad al look, pero sin comprometer la sobriedad del evento.

La reaparición pública de Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi no solo celebró el legado y vínculo cultural que une a madre e hija, sino que permitió dar cátedra de cómo lucir con estilo y elegancia, un sello inconfundible de la familia Grimaldi.