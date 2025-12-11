¿Regresan a la agenda real? Beatriz de York estaría contemplando invitar a sus padres al bautizo de su hija

El bautizo de Athena Mapelli, la hija menor de la princesa Beatriz de York, está próximo a suceder y podría marcar un momento inesperado dentro del círculo de los Windsor. A pesar de que la ceremonia será de carácter privado, un medio británico reveló que la hija del ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson estaría considerando invitar a ambos al evento.

De confirmarse, este sería el primer evento familiar en el que ambos coinciden desde que el rey Carlos III despojó a su hermano de sus títulos reales y funciones públicas, haciendo que la atención mediática vuelva a posarse en los integrantes de la familia York.

¿Cuándo será el bautizo de la hija de Beatriz?

De acuerdo con reportes de “Daily Mail”, la ceremonia se celebraría en la Capilla Real del Palacio de St. James el próximo 12 de diciembre. Dadas las circunstancias y el escándalo que ha envuelto la reciente eliminación de títulos reales de Andres Mountbatten-Windsor, el encuentro se ha convertido en el centro de atención por la posible aparición pública de Andrés y Sarah Ferguson (quien también ha sido alcanzada por el escándalo).

De acuerdo con una fuente cercana, citada por el medio, la atmósfera en el palacio es de “cautela”: “Será un acto familiar, pero hay preocupación por el impacto de ver nuevamente a Andrés en un evento así”.

¿Cuál es la postura de la princesa Beatriz ante el escándalo?

Beatriz, quien mantiene una relación muy cercana con su madre, había intentado sostener un lazo afectivo con Andrés en medio del complejo panorama. La fuente explicó que la princesa habría decidido externarle la invitación por razones personales:

“Su vínculo no pasa por el mejor momento, pero ella es muy consciente de su estado emocional. Adora a sus nietos, y excluirlo habría sido demasiado doloroso”.

Según informes del medio, Beatriz habría requerido conversaciones diplomáticas con el rey Carlos III para evitar tensiones innecesarias, especialmente en un evento que tiene como objetivo celebrar a su pequeña hija.

Athena, que actualmente tiene 10 meses de edad, nació de forma prematura el pasado mes de enero. Su debut oficial ocurrió en julio durante un desfile realizado en Londres.

La pequeña es la segunda hija de Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, padres de Sienna de 4 años, y Christopher Woolf, hijo mayor de Edoardo de una relación previa. Aunque el bautizo se mantendrá totalmente en privado, se espera la asistencia de figuras cercanas como Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, así como amistades cercanas de la pareja.

¿Asistirá la familia real al bautizo de Athena?

“Daily Mail” reportó que el rey Carlos habría recibido una invitación oficial; sin embargo, no se tiene previsto que asista al evento. Lo mismo estaría sucediendo con el príncipe William y Kate Middleton, quienes han acudido en ocasiones anteriores a la misma capilla para celebrar los bautizos de los príncipes George y Louis.

Aunque las princesas de York, Beatriz y Eugenia, también contaban con invitación al reciente concierto de villancicos organizado por Kate Middleton, ninguna de las dos asistió, alimentando las especulaciones sobre su discreción pública para evitar generar más polémica.

A pesar de toda la situación, tanto Beatriz como Eugenia mantienen sus roles y títulos intactos. Desafortunadamente, esta realidad no es la misma para sus padres; aunque Sarah dejó atrás su tratamiento real desde 1996, el escándalo ocurrido con el príncipe Andrés terminó por sellar su destino, exiliándola por completo en 2025.

Aunque la reunión se concrete, esto no estaría representando un retorno oficial a la agenda o tareas oficiales de Andrés y Sarah.

Mientras el bautizo de Athena se aproxima, la atención no solo estará centrada en la pequeña, sino también en la posibilidad de que los exduques de York asistan a un evento importante en la vida de su hija, la princesa Beatriz de York, y su nieta.