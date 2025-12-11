FIFA 2026: conoce a los nuevos Host City Supporters en CDMX

El 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina y con él, un gran evento que unirá a las naciones del mundo y en el que México será uno de los países anfitriones. El Mundial FIFA 2026 ya comienza a sentirse y vibrar en tierra azteca; hoy la capital dio un paso clave rumbo a su papel como anfitrión, dando a conocer a los nuevos Host City Supporters, así como el proyecto cultural y de entretenimiento que acompañará los días de campeonato en la CDMX.

Se trata de un plan integral compuesto por 35 eventos basados en tres rubros importantes: cultura, entretenimiento y experiencias, en los que podremos encontrar conciertos, exposiciones únicas y visitas muy especiales, diseñado para residentes y visitantes en una experiencia que va mucho más allá del fútbol.

¿Qué significa ser una Host City rumbo al Mundial 2026?

En el marco de la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México se prepara para recibir partidos, visitantes y experiencias relacionadas con los 104 encuentros programados, pero también con la cultura.

Para esta celebración, la ciudad tiene programada la participación de doce museos que se encargarán de albergar eventos y exposiciones relacionadas con la justa deportiva, pero también con la riqueza cultural de la nación.

Para la CDMX, convertirse en anfitrión es la oportunidad para abrir las ventanas al mundo y demostrar la diversidad de la capital y el país.

¿Qué museos recibirán el plan cultural del Mundial 2026?

Durante la presentación oficial, se reveló que el calendario de actividades previsto incluirá 35 eventos, entre los que se podrán encontrar actividades de entretenimiento, como conciertos; deportivas, como la apertura del FIFA Fan Festival, el cual se ubicará en el corazón de la ciudad y en el cual millones de personas podrán disfrutar de las transmisiones de los partidos en directo desde el emblemático Zócalo; y culturales, el cual incluirá el uso de doce recintos culturales que albergarán exposiciones únicas.

La fiesta deportiva está comenzando y se unirá a la cultura para crear una experiencia histórica. Pexels

Museos y recintos que se suman a la celebración

En una rueda de prensa, se reveló el nombre y las actividades culturales que conformarán el plan.

El Museo Nacional de Antropología contará con la visita de la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, en una exposición que nos permitirá conectar pasado y presente a través del balón, que servirá como metáfora reflectiva de identidad, mientras que la fotografía funge como testigo de la celebración que nos conecta como mexicanos.

El Museo Franz Mayer contará con “Diseñando una pasión”, muestra en la que seremos testigos del arte detrás del fútbol.

El MIDE, en colaboración con el Perot Museum de Dallas, contará con la exhibición “El fútbol es una fiesta”, donde los asistentes podrán recorrer la historia de uno de los deportes más importantes del mundo, a través de experiencias interactivas.

Por su parte, el CENART ofrecerá una muestra inmersiva y surrealista con la exposición “Leonora Carrington: Laberinto”. El Universum se une a la fiesta combinando ciencia y deporte con una muestra que nos lleva por el mundo del balón pie desde la perspectiva tecnológica.

El fútbol también involucra el lado social y humano; por ello, el Museo de Memoria y Tolerancia abrirá sus puertas a la exposición “Fútbol y derechos humanos”.

El Museo Yancuic nos llevará por un recorrido histórico con la exhibición de más de 15.000 piezas originales en “Historia del fútbol: pasión y legado”.

Otro recinto que abre un espacio especial a esta celebración es el Dolores Olmedo, siendo testigo del arte y legado de la cultura de nuestro país.

El Papalote Museo del Niño contará con 5 zonas temáticas donde se aprenderá y descubrirá el fútbol. Mientras que el Colegio Nacional contará con la exposición “De qué color pinta el verde”, donde Juan Villoro hace una reflexión sobre este representativo color y su relación con el fútbol. Para finalizar, el MUAC contará con la instalación “Canchas desiguales” de la artista plástica Priscilla Monge.

Con la presentación de Host City Supporters, la CDMX inaugura oficialmente su preparación como anfitrión en el Mundial FIFA 2026, con un proyecto que promete posicionar a la capital como un punto cultural, de entretenimiento y espíritu deportivo, dejando claro que está lista para recibir al mundo entero.