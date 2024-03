4 lecciones para afrontar una separación que se desprenden del álbum de Shakira: Las mujeres no lloran

“Tenemos que hablar”. Quienes han superado una separación amorosa, recordarán con dolor esa frase, pero también tendrán la certeza de siempre es posible seguir adelante. Ahora, con el lanzamiento del nuevo álbum de Shakira, no sólo cantamos que Las mujeres no lloran, también recapitulamos lecciones para afrontar una ruptura.

¿Acabas de pasar por una ruptura? Entonces, tenemos que hablar... con sinceridad: no hay manera de convertir una ruptura en algo agradable, pero sí podemos hacerla lo menos hiriente posible. Obviamente, siempre debe de ser en persona, pero también puedes tomar en toma en cuenta estos tips.

¿Cómo separarse en buenos términos?

Y si no van a ser bueno, que sean en el mejor de los escenarios posible. Llorar o no llorar es opcional, lo importante es “facturar” (en el sentido de aprender a conseguir lo mejor para ti y los tuyos, algo que no siempre implica un beneficio material)

1) Hazlo con la cabeza fría

Terminar una relación es una decisión con consecuencias para ambos, que no debe tomarse por impulso. Evita informarle al otro que ya no quieres que estén juntos en un momento de enojo, depresión o ansiedad elevados, no sólo porque podrías arrepentirte, sino porque esas emociones te pueden llevar a ser desconsiderada.

Primero, Shakira tomó la decisión. Después, actúo y logró transformar sus reclamos, válidos, en letras que señalan las carencias que había en la relación como dardos, perfectamente dirigidos.

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo Shakira

2) Se sincera y honesta

Muchas veces, intentamos dulcificarle la noticia al otro dejando una ventana de esperanza, por ejemplo, el típico “necesitamos darnos un tiempo”, cuando tu intención realmente no es regresar. Aunque tus palabras parezcan compasivas en el momento, esas ambigüedades a la larga sólo le estorban a la otra persona para realizar su cierre y avanzar en su duelo emocional. Lo mejor que puedes hacer es decir: “Estoy terminando contigo porque creo que eso es lo mejor para mí, pero eso no significa que no seas un maravilloso ser humano” (en el caso que realmente lo sea).

Quizá pocas tengamos la claridad de Shakira quien no sólo es hábil para decir verdades, pues también tiene una forma melódica para expresarlas. Lo cierto es que, si ya tienes clara la resolución de romper con tu pareja, es porque también tienes bien definidas las razones.

Shakira ha encontrado apoyo y soporte en sus hijos. Getty Images

3) No eres tú, tampoco yo: somos nosotros

Por muchas buenas razones que tengas para terminar con alguien, todas las relaciones son sistemas de dos, y es mucho más asertivo explicar la ruptura en términos de por qué no funciona la relación como tal, que en términos de “por qué no funcionas para mí” o “por qué no funciono para ti”. Puedes abordarlo de este modo: “No funcionamos porque tenemos estilos de apego en conflicto todo el tiempo. Yo elijo no vivir en esa lucha constante, pero eso no significa que haya algo malo en ti”.

En la canción “La Última”, Shakira logra expresarlo con claridad: “Tu querías salir y yo quedar contigo en casa, tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte, ya ni tus amigos con los míos combinaban, más fácil era mezclar el agua y el aceite”.

En junio del 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación @shakira

4) No des segundas oportunidades

Si la otra persona intenta negociar, por ejemplo, diciéndote que va a cambiar, o que todo puede mejorar si le das otra oportunidad, explícale con amabilidad las consecuencias negativas que crees que eso tendrá para ambos. Por ejemplo: “Estoy convencida de que si me quedo, no voy a poder poner el mismo entusiasmo que tú en salvar esta relación, y eso a mí me va a generar más culpa, y a ti más resentimiento”. También puedes volver a explicar que lo que estabas dispuesta a hacer para salvar esa relación ya lo hiciste, y no funcionó.

En su nuevo álbum Las mujeres no lloran, viene la canción Te Felicito, donde la cantante colombiana afirma: “Lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto”. Una decisión que también expresa en otras canciones de su lanzamiento y que sirven para reafirmar su decisión.

Me quite lo que me pesaba y ya me siento con fuerzas. Shakira

Las rupturas amorosas son una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. El desamor, la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro pueden ser abrumadores. Sin embargo, ahora, a través de la música de Shakira, y recapitulando su proceso de separación, tenemos la oportunidad de recordar que somos fuertes y que la vida continúa.