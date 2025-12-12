Máxima de Holanda recibe al presidente de Finlandia con elegante prendedor aguamarina

Máxima de Holanda ha tenido una agenda muy movida en lo que va de la semana, y en cada evento público al que se ha presentado, la reina ha dado cátedra de moda y estilo. Este jueves, la reina recibió junto al rey Guillermo Alejandro al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en Ámsterdam, donde comenzó oficialmente una visita de Estado que tendrá tres días de duración. Aunque la reunión se trató de un acto profundamente protocolario, la reina de origen argentino se llevó los titulares gracias a su look elegante, atemporal y pensado estratégicamente.

Como ya nos tiene acostumbrados, la reina eligió un conjunto de líneas clásicas y un prendedor de aguamarina que iluminó el atuendo y le dio un aire sofisticado y elegante.

El conjunto clásico de la reina

Para la recepción, realizada en la Plaza Dam, Máxima dejó de lado por un momento los colores vibrantes que la acompañaron en los días recientes. En su lugar, apostó por un look de inspiración años 50 de la firma Natan, una de sus casas de moda favoritas y predilectas.

La pieza central fue una falda de corte amplio, vuelo y corte asimétrico bajo, la cual forma parte de su armario desde 2019.

La reina combinó con una chaqueta entallada de la misma tela y textura, con manga larga, bolsillos y botones forrados en la parte frontal.

La silueta no solo resultó elegante y femenina, sino que reafirmó su posición como una de las royals con mejor estilo.

Máxima de Holanda recibe al presidente de Finlandia. Patrick van Katwijk/Getty Images

Los accesorios que complementaron el conjunto

Aunque por sí solo, el atuendo en color azul resaltó por lo alto, Máxima combinó el color con elementos en un tono más vibrante. Su elección de contraste fue el verde, el cual lo llevó en unos salones con transparencias, una mezcla de gamuza y vinilo, de la misma firma de su vestido. También la acompañaron unos guantes en subtono grisáceo, así como un clutch, a juego con el tocado de corte casquete y flores que acompañó su peinado pulido y perfectamente recogido.

La joya de la corona: el broche aguamarina

Sus joyas fueron el toque final de su atuendo y, como suele ocurrir en la mayoría de los looks de la reina, aprovechó la ocasión para dejar ver su impresionante broche de aguamarina. Rodeada por diamantes y sostenida por un lazo de brillantes, la pieza perteneciente al joyero Orange aportó luz y protagonismo al conjunto que la ayudó a proyectar la sofisticación y elegancia que la caracterizan.

Su look también resaltó gracias a los pendientes largos a juego que cayeron como gotas por sus oídos.

Máxima de Holanda volvió a demostrar por qué su influencia en la moda real es indiscutible. Su capacidad para rescatar piezas de su clóset y combinarlas con joyas históricas y accesorios inesperados la convierten en una de las figuras reales más fascinantes e inspiradoras en la actualidad.