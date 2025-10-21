De Kate Middleton a Letizia: 8 diseños de uñas reales que rejuvenecen y nunca pasan de moda

Desde la naturalidad de la reina Letizia hasta la sofisticación de Kate Middleton, las mujeres de la realeza saben que unas manos cuidadas son un accesorio de estilo por sí mismas. El manicure que uno elige refleja mucho sobre nuestra personalidad y, aunque el protocolo muestra preferencia por mantener un estándar de belleza lo más natural posible (incluyendo las uñas), estas royals han sabido cómo hacer algunas excepciones y lucir de forma elegante y refinada estos colores y diseños de uñas que no solo se han convertido en sus favoritos, sino en parte de su personalidad.

Kate Middleton: uñas princesa

La princesa de Gales se mantiene fiel a su manicure insignia: un rosa empolvado, discreto y elegante. Este tono, que favorece a todos los tonos de piel, aporta frescura y limpieza visual, además de alargar los dedos y rejuvenecer las manos. Su elección es un ejemplo de cómo la sobriedad también puede ser símbolo de sofisticación.

Kate Middleton apuesta por las uñas princesa en color rosa empolvado o las uñas naturales. Chris Jackson/Getty Images

Letizia: uñas naturales

La reina Letizia de España suele lucir uñas cortas con acabado natural, ya sea con brillo transparente o un toque apenas visible de color nude. Este tipo de manicure es perfecto para quienes apuestan por lucir unas uñas elegantes, minimalistas, con aspecto pulido y sin esfuerzo.

Las uñas naturales proyectan limpieza y juventud, siendo una opción ideal para la vida diaria, así como para eventos importantes.

La monarca española suele apostar por un diseño de uñas naturales. Carlos Alvarez/Getty Images

Meghan Markle: uñas midi durazno

Las uñas midi son perfectas para aquellas mujeres que aman la elegancia de las uñas largas, pero la comodidad y practicidad de las uñas cortas, y Meghan ha hecho de esta longitud su estilo predilecto. Recientemente, formó parte de la ‘primera fila’ de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París, donde lució de forma elegante e impecable unas uñas durazno de forma uniforme.

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week. Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Rania de Jordania: baby boomer

Si hay un diseño de uñas que sea sinónimo de elegancia, sin duda alguna ese es el baby boomer. Este juega con otro clásico: el francés, reinventándolo en una versión más moderna pero igual de refinada. Rania decidió elegir estas uñas como parte de su estilo, combinándolas con sus atuendos de traje para mayor elegancia.

Victoria de Suecia: uñas cortas rojas

Un clásico que nunca falla, sin duda alguna, son las uñas rojas. Y es que este color es capaz de transmitir frescura y elegancia al mismo tiempo; la royal supo combinarlo a la perfección con su atuendo total en fucsia, haciendo el match perfecto para un estilo elegante y refinado.

Victoria de Suecia apuesta por las uñas cortas con esmalte rojo. Michael Campanella/Getty Images

Mary de Dinamarca: uñas cuadradas salmón

La reina se caracteriza por lucir un estilo formal, tradicional y sumamente elegante. Su manicura no es excepción a esta regla y en algunas ocasiones ha apostado por unas uñas en color salmón con las que combina discreción y modernidad. Por supuesto, en una forma de uñas cuadrada para mayor sofisticación.

Mary de Dinamarca luce unas uñas cuadradas en color salmón. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Charlene de Mónaco: uñas negras

Charlene ha decidido romper con moldes en diversas ocasiones; una de ellas fue cuando se atrevió a portar unas uñas negras, símbolo de sofisticación contemporánea. Aunque el color suele ser algo arriesgado para las figuras de la realeza, Charlene logra equilibrarlo con su estilo minimalista.

Charlene de Mónaco apostó por las uñas negras en un evento. SC Pool - Corbis/Getty Images

Máxima de Holanda: uñas rojas ‘dark cherry’

Máxima sabe qué es lo que está en tendencia y así lo demuestra cuando recurre a las uñas oscuras, optando por su rojo ‘dark cherry’, un color que no solo es profundo y elegante, sino que también resulta el aliado perfecto para ayudarnos a disimular marquitas o signos de envejecimiento sobre la piel de las manos.

Máxima de Holanda luce unas uñas en tendencia en color rojo cereza quemada. Patrick van Katwijk/Getty Images

Las reinas y princesas del mundo, desde Kate Middleton hasta Letizia Ortiz, coinciden en que las uñas son una extensión de la elegancia de su imagen. Ya sea en tonos delicados y discretos o en colores oscuros y arriesgados, estos diseños de uñas son los favoritos de la realeza y nuestra inspiración para lucir unas manos impecables todo el tiempo.