Museo Casa Kahlo abrió: ¿qué secretos descubre el hogar de Frida?

El nuevo museo dedicado a Frida Kahlo abrió hace un par de semanas y se ubica en Coyoacán (barrió que vio nacer y morir a una de las artistas mexicanas con mayor fama internacional). La casona se llama Museo Casa Kahlo y está en la calle de Aguayo 54, en la colonia del Carmen.

No lo confundas con el Museo Frida Kahlo, de fachada azul, en donde se aborda su faceta de artista famosa y pareja de Diego Rivera, tampoco con el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, lugar donde la pintora mexicana habitó por seis años, y en donde pintó: Lo que el agua me dio, El ojo avizor y El difunto Dimas.

“Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad”, Frida Kahlo

De amplia fachada roja, el Museo Casa Kahlo descubre secretos y facetas poco conocidas y exploradas de Frida en el entorno de los Kahlo: desde los gustos y aficiones de la familia, comenzando por la historia de su padre y llegando a abarcar hasta los olores del espacio.

El nuevo museo de Frida Kahlo, la Casa Roja. Christopher Armenta.

“El museo tiene olor a azares, toronjas, café de olla con canela y piloncillo... y son estas cuestiones lo que hacen que se detonen la memoria, es decir, como que de alguna manera expanden la conciencia, pero al mismo tiempo es retroactivo, porque lo que hace es que te permite incorporar en tu memoria lo que está sucediendo. Entonces, es un recorrido muy bonito porque de alguna manera estimula muchos sentidos que normalmente no son movilizados en una exhibición clásica de un museo”, explica Adán García Fajardo, director del recinto cultural.

''Enamórate de ti. De la vida. Y luego de quien tú quieras”, Frida Kahlo.

¿Quién no conoce a Frida Kahlo?, ¿qué mexicano no tiene una opinión sobre ella?

Pero, siendo honestos, ¿qué tanto conocemos de la mujer, hija, hermana y tía? Aquí, desde que entras a la casa eres recibido por la pintora y su hermana Cristina (Kitty, para la familia), quienes te van llevando a descubrir los rincones secretos de la morada y la personalidad de sus habitantes. Está el cuarto oscuro del papá donde revelaba sus fotos, fragmentos de un mural que decoraba la cocina hasta piezas de las colecciones (hasta ahora) secretas de Frida Kahlo, como exvotos, muñequitas japonesas e insectos.

Bajo la experta curaduría de Adriana Miranda, los tesoros de la vida cotidiana de los Kahlo son presentados con una inusual sensibilidad. Christopher Armenta

Bajo la experta curaduría de Adriana Miranda, los tesoros de la vida cotidiana de los Kahlo son presentados con una inusual sensibilidad, permitiéndote sentir como en casa, dándote espacio para leer las cartas que se escribían, descubrir los apodos familiares y entender el cariño que hasta la fecha persiste, pues este museo fue creado por la Fundación Kahlo, organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York.

Las entradas para visitar el Museo Casa Kahlo se encuentran disponibles para su compra en el portal oficial del recinto: https://boleto.museocasakahlo.org/. El museo abre sus puertas de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a las 7 de la

