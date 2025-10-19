Suscríbete
Horóscopos

Las brujas más poderosas del zodiaco, ¿qué poder escondes en tu interior según tu signo?

¿Y si tuvieras un poder oculto que aún no has descubierto? Según la astrología, algunos signos del zodiaco poseen una energía mística tan fuerte que revela a una auténtica bruja interior.

October 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Quiénes son las brujas del zodiaco?

¿Quiénes son las brujas del zodiaco?

Getty Images

De acuerdo con la astrología, algunos signos tienen una profunda conexión con los elementos de la naturaleza, la luna, las estrellas y la energía del Universo, escondiendo en su interior un gran poder.

Si alguna vez te has sentido atraída por los rituales, la astrología o las prácticas espirituales, tal vez en tu interior se esconde un poderoso poder energético, capaz de hacer magia.

Te podría interesar: Los 5 signos del zodiaco más magnéticos: son un imán para atraer todo lo que quieren y así lo consiguen

Sigue leyendo
street style Sarah Posch luce un abrigo rojo hasta la pantorrilla con solapas de pico de Liu Jo; un minivestido plateado brillante de Nochevieja cubierto de lentejuelas detalle nudo Zara clutch .jpg
Horóscopos
Horóscopo Chino 2025: Predicciones para todos los signos
January 15, 2025
 · 
Araly Mendoza
Horóscopo de septiembre: Predicciones personalizadas para tu signo.
Horóscopos
Despierta tu potencial en 2025: 5 claves para conectar con la energía del 9, según la numerología
January 02, 2025
 · 
Beatriz Velasco

Las brujas más poderosas del zodiaco

La astrología asegura que todos estamos influenciados por un poder energético que se ve influenciado por los planetas y los cuatro elementos de la tierra, de ahí que algunos signos del zodiaco sean más susceptibles a la energía y su poder.

Aunque cualquier signo del zodíaco puede ser una bruja , algunos signos tienen cualidades naturales que les facilitan conectar con su poder y hacer magia, incluso sin darse cuenta.

Escorpio

A Escorpio se le suele llamar la bruja del zodíaco, son almas intensas y misteriosas que se sienten naturalmente atraídas por lo oculto y la magia, su poderosa energía magnética las convierte en grandes manifestadoras.

Son de las pocas personas que no le temen a la muerte y el renacimiento, es decir, renacer de entre las cenizas, son grandes protectores y muy intuitivos.

Piscis

Las Piscis son profundamente místicas y espirituales, lo que las convierte en empáticas y trabajadoras energéticas naturales. Suelen tener una conexión innata con los reinos invisibles, los espíritus y los sueños.

Muchas veces las brujas regidas bajo el signo de Piscis, pueden predecir sucesos, pues muchos mensajes les llegan a través de los sueños.

Cáncer

Cáncer está regida por la Luna, el cuerpo celeste más asociado con la brujería. Su profundidad emocional y su espíritu bondadoso las convierte en mujeres poderosas en la magia de manifestación y protección.

Los signos del zodiaco más mágicos

Los signos del zodiaco más mágicos

Getty Images

Capricornio

Las Capricornio pueden no parecer brujas a primera vista, pero son maestras de la manifestación con una disciplina insuperable, gracias a su conexión con la tierra que les otorga poder en la magia ritual, la protección y los hechizos de prosperidad.

Virgo

Las Virgo son brujas prácticas que destacan en la herbolaria, la sanación y la hechicería, lo cual requiere de mucha precisión. Suelen ser brujas muy meticulosas y tienen una profunda conexión con la naturaleza,d e ahí su talento con las plantas curativas.

Acuario

Las brujas Acuario son las visionarias y trabajadoras energéticas del zodíaco. Combinan con naturalidad la tecnología y la magia, lo que las convierte en brujas modernas que prosperan con el trabajo energético y los rituales avanzados.

signos del zodiaco Horóscopos
Melisa Velázquez
Relacionado
Pumpkin spice makeup 3 básicos para lograr esta tendencia de maquillaje a los 50.png
Belleza
Pumpkin spice makeup: 3 básicos para lograr esta tendencia de maquillaje a los 50
October 19, 2025
 · 
Lily Carmona
Carlos III y Camilla Parker volvieron a lucir sus outfits más extravagantes en Royal Ascot
Realeza
El significado detrás de la visita de Carlos III y Camila al Vaticano: ¿por qué genera tanto interés?
October 18, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Cómo tener siempre manos elegantes 5 diseños de uñas infalibles para lograr manos refinadas.png
Belleza
¿Cómo tener siempre manos elegantes? 5 diseños de uñas infalibles para lograr manos refinadas
October 18, 2025
 · 
Lily Carmona
Anne Hathaway.jpg
Belleza
Capas y flequillo, 7 cortes de pelo que todas las mujeres de 40+ están usando para disimular arrugas
October 18, 2025
 · 
Lily Carmona