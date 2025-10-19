Pumpkin spice makeup: 3 básicos para lograr esta tendencia de maquillaje a los 50

Si hay algo que amamos del otoño es su paleta de colores, la cual nos envuelve en la calidez: tonos tierra, dorados suaves y destellos cobrizos, que se traducen como una tendencia irresistible en el mundo del maquillaje. Bajo esto nace el pumpkin spice makeup, un estilo que toma su nombre del icónico café especiado y se ha convertido en la apuesta favorita de mujeres que buscan resaltar su belleza con naturalidad y elegancia.

Lo mejor de esta propuesta es que favorece a todos los tonos de piel, y especialmente a las pieles maduras, ya que aporta luz, armonía y un acabado fresco sin recurrir a excesos.

Tres son los productos básicos para lograr este maquillaje y a continuación te decimos qué es lo que necesitas para recrearlo con éxito desde tu hogar.

Bronzer: el secreto para un look cálido y rejuvenecedor

Además de una base de maquillaje luminosa, uno de los imprescindibles del maquillaje pumpkin es el bronceador. Las tendencias actuales dictan que este producto es el nuevo rubor y sombra de la temporada y es que muchos maquillistas coinciden en usar este producto para darle color y dimensión al rostro.

Opta por un tono cálido, ni demasiado gris ni tampoco extremadamente naranja, y con ayuda de una brocha grande aplícalo sobre las zonas que normalmente dejarían un acabado tostado en la piel: pómulos, sienes y frente.

Difumínalos perfectamente para que se integren a la perfección sobre la piel, y no dudes en aplicar sobre los párpados y un poco en la punta de la barbilla; esto hará que tu rostro luzca rejuvenecido.

Lip gloss color café

El segundo producto imprescindible para lograr este look es elegir un gloss con tono café o caramelo que aporte frescura y un brillo delicado. Los labios tienden a perder un poco de volumen con el paso del tiempo, y en temporada de frío se resecan. Combatir esto, además de mantenerlos hidratadas, es posible con un buen lip combo con el que resaltes el contorno de tus labios y aportes brillo y vitalidad.

Los tonos café son perfectos porque armonizan con la calidez otoñal, pues no endurecen las facciones; todo lo contrario, sin mencionar que son colores que estarán en tendencia durante la temporada.

Sombras café con un toque metálico

El toque final del pumpkin spice makeup está en los ojos. Las sombras café con reflejos metálicos o cobrizos son ideales para crear profundidad sin endurecer la mirada.

A los 50, los acabados cromados deben aplicarse con moderación, pero eso no significa que debamos renunciar a ellos. Apuesta por aplicar un tono mate como base; puede ser un toque de tu bronzer y, sobre el párpado móvil, coloca un poco de brillo con ayuda de tu sombra metálica.

Con esto lograrás abrir la mirada, iluminar sin exagerar y resaltar el color natural de tus ojos.

El pumpkin spice makeup es la tendencia de maquillaje que celebra el otoño y sus clásicos colores cálidos que son capaces de ayudarnos a lucir bellas a cualquier edad, pero principalmente a los 50. Con estos tres productos básicos, puedes lograr un look otoñal sofisticado y lleno de encanto. ¿Lista para resaltar tu belleza natural esta temporada?