Así formó Naomi Campbell su imperio en la moda que vale más de 80 millones de dólares

Naomi Campbell es una de las modelos más icónicas e influyentes, durante más de cuatro décadas ha logrado consolidar una carrera exitosa que sigue rindiendo frutos; sin embargo, su talento y poder va más allá de las pasarelas y los contratos de modelaje.

De acuerdo con el medio Celebrity Net Worth, la belleza de ébano tiene una fortuna acumulada de 80 millones de dólares, que no se forjó sólo en las pasarelas, ¿cómo fue entonces que construyó su imperio y legado?

La carrera como modelo de Naomi Campbell que rompió estereotipos

Naomi comenzó a construir su imperio cuando tenía tan solo 15 años y comenzó en el mundo del modelaje, tras ser descubierta por Covent Garden mientras paseaba por las calles de Londres.

Rápidamente se convirtió en la primera supermodelo negra en aparecer en las portadas de las revistas de moda más prestigiosas del mundo, y formó parte del exclusivo grupo de las “supermodelos de los 90” junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Linda Evangelista.

Durante las décadas de los 80 y 90, Campbell logró romper barreras raciales en una industria predominantemente blanca. Ha aparecido en más de 500 portadas de revistas, incluyendo Vogue Paris y Time Europe.

En una industria donde predominaban las mujeres blancas, Naomi se impuso y logró romper barreras, apareciendo en las portadas de revista de moda más importantes de la industria y rompiendo récords con sus salarios astronómicos, pues se convirtió en una de las modelos mejor pagadas de su época.

¿Cómo construyó su fortuna Naomi Campbell?

Más allá de las pasarelas, Naomi ha demostrado ser una empresaria con buenas estrategias, pues sus millonarios ingresos provienen de diferentes fuentes, independientes a sus contratos como modelo.

Campbell lanzó un álbum musical,una línea de perfumes y ha hecho diferentes colaboraciones con marcas de lujo.

Fue productora ejecutiva y mentora en el programa de televisión, The Face, y también ha prestado su imagen para campañas publicitarias y videos musicales y distintas colaboraciones con importantes diseñadores como Versace, Dolce & Gabbana y Giorgio Armani.

Por otra parte, la modelo ha invertido gran parte de sus ganancias en propiedades de lujo, colecciones de joyas y hasta pinturas de arte de gran valor.

¿De cuánto es la fortuna de Naomi Campbell?

Entre contratos, inversiones y objetos de valor, la fortuna de Naomi supera los 80 millones de dólares, y se estima que la modelo tiene ganancias anuales de 4 millones de dólares, de sus diferentes fuentes de ingreso.

