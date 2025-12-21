Oleg Cassini, el diseñador que Grace Kelly dejó plantado para casarse con el príncipe Rainiero

Tras alcanzar la fama como actriz, Grace Kelly vivió su propio cuento de hadas como princesa, pues terminó casándose con el príncipe Rainiero de Mónaco en abril de 1956, tras lo cual pasó a ser Su Alteza Serenísima la Princesa Grace de Mónaco, abandonando su carrera como actriz.

Sin embargo, muy pocos recuerdan a Oleg Cassini, un diseñador de origen ruso que llevaba una relación de dos años con la actriz, cuando ella conoció a su príncipe en París, durante el Festival de Cannes en 1983.

¿Quién fue Oleg Cassini, el diseñador de moda que Grace Kelly dejó por Rainiero?

Tras la muerte de la princesa Grace de Mónaco, el diseñador de moda, Ole Cassini, ofreció una entrevista a la revista People, donde reveló detalles de su romance de dos años con la fallecida princesa.

Cassini contó cómo visitó por primera vez a Grace en Mónaco mientras rodaba To Catch a Thief, cuando ella le envió una postal que decía: “Los que me aman, síganme”.

“Bueno, dejé que mis colecciones de vestidos se fueran al infierno y volé a Cannes”, dijo Cassini a la publicación. “Era cálida, divertida y cariñosa, además de muy disciplinada en su trabajo. Nunca se quedaba fuera después de las 11 de la noche. Hasta ahora nuestra relación había sido platónica, pero lo pasamos tan bien que ella me preguntó cuáles eran mis intenciones. Le dije que quería casarme con ella. Nos comprometimos en secreto”.

Pero el compromiso no duró, y Cassini explicó cómo Grace fue finalmente presentada al príncipe Rainiero, “como una maniobra publicitaria fotográfica para un artículo de revista”.

“No le di importancia. Dijo que Rainiero era majo, pero nada más”, le dijo Cassini a People.

¿Quién fue Oleg Cassini, el diseñador de moda que Grace Kelly dejó por Rainiero? Pictorial Parade/Getty Images

¿Por qué Grace Kelly no se casó con Oleg Cassini y le rompió el corazón?

Ambos viajaron de regreso a América, y Grace finalmente fue convencida por sus padres de no casarse con Cassini: “Sus padres la convencieron de no hacerlo. No la volví a ver hasta que me llamó para decirme que estaba prometida con el príncipe Rainiero”, dijo.

Se dice que poco tiempo después Rainiero buscó un segundo encuentro con Grace, que se llevó a cabo en una reunión familiar en día de Navidad de 1955, y tres días después, anunciaron su compromiso.

La familia de Grace, estaba atónita, el padre de Grace, John B. Sr., “estaba buscando a un príncipe de hombre para su hija. No contaba con un hombre que fuera un príncipe”.

