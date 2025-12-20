¿Qué son los ‘ombré lips’, la tendencia de maquillaje que querrás lucir en Navidad y Año Nuevo?

Las celebraciones decembrinas están a unos días de celebrarse y, si hay una tendencia de maquillaje que estará robándose los reflectores y todas querremos usarla, esos serán los ‘ombré lips’. Este maquillaje de labios apuesta por recurrir a la técnica de degradado que tanto hemos visto en el k-beauty y se está convirtiendo en la forma de usar el labial porque su acabado es sumamente natural, es decir, logra crear la apariencia de unos labios con color, pero sin que el uso de pintalabios sea muy evidente.

Ya sea que decidas llevarlo en tu cena de Navidad o tus celebraciones de Año Nuevo, el efecto ombré es la alternativa que estás buscando para complementar un look natural, rejuvenecedor y moderno.

¿Qué son los ‘ombré lips’ y por qué están en tendencia?

Los ‘ombré lips’ son una técnica de maquillaje que consiste en aplicar el labial de forma degradada. Es decir, contrario a lo que solíamos realizar (marcar los labios con un lápiz y rellenar con color, o aplicar el labial perfectamente sobre el contorno de nuestra boca), esta opción “borra” los bordes para que el bilé luzca como si naciera de nuestra propia piel.

Esta tendencia se popularizó gracias a la influencia de la belleza coreana y otros maquillajes asiáticos. A pesar de que la inspiración nació de este estilo de maquillaje, el cual busca lograr un acabado muy natural, los ‘ombré lips’ se han ido adaptando a diversas técnicas y estilos, apostando por llevar tonos más arriesgados como el rojo, vino o borgoña.

¿Cómo lograr los ‘ombré lips’?

La técnica para lograr este maquillaje es muy sencilla; bastará con usar un labial, ya sea humectante o mate, barra o tinta, y aplicarlo a toques en el centro de los labios y comenzar a difuminar el color hacia las comisuras y bordes con ayuda de tu dedo o una brocha suelta.

Esto dependerá de tu estilo propio; puedes llevar el color hasta la línea de tus labios o extenderla un poco más debajo para lograr un acabado más voluminoso.

Aunque originalmente este estilo apostaba por lucirse en una versión mate, se ha adaptado a la tendencia de los labios ‘glossy’, la cual no solo hará que tus labios luzcan más frescos y juveniles, sino que también les aportará volumen.

Un tip que te recomendamos seguir es apostar por hidratar bien tus labios antes de realizar esta técnica; esto hará que se vean descuidados.

¿Por qué los ‘ombré lips’ favorecen a todos los tipos de labios?

Una de las razones por las que este maquillaje se ha vuelto tan popular en días recientes es por su efecto visual, el cual resulta muy favorecedor sin importar la forma o grosor de tus labios naturales. Gracias a que el color se concentra en el centro y no se debe delinear su contorno, es muy fácil de adaptar en cualquier boca. Si estas fiestas tu maquillaje tendrá protagonismo en la mirada, este tipo de labios es la opción para lograr algo armonioso en contraste con el look completo.

Si lo que deseas es deslumbrar a todos en tu paso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, apuesta por integrar a tu makeup navideño esta tendencia de maquillaje. Una vez que pruebes los ‘ombré lips’, seguramente se convertirán en tu look favorito.