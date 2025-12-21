Suscríbete
¿Es el fin de su matrimonio? El príncipe Harry se plantea regresar al Reino Unido con sus hijos

Fuentes cercanas aseguran que el príncipe Harry está preparado para reintegrarse a la familia real, incluso si eso implica separarse de Meghan Markle.

Diciembre 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los planes del príncipe Harry para regresar a la familia real con sus hijos Archie y Lilibet

El pasado 8 de diciembre, se dio a conocer que el príncipe Harry había ganado una importante batalla por recuperar su cuerpo de seguridad en el Reino Unido, razón por la que supuestamente no puede viajar junto a su familia.

Tras renunciar a ser un miembro activo de la familia real, Harry perdió la seguridad financiada por el estado y fue reemplazada por un sistema de pago por visita, algo que siempre consideró insuficiente.

De ganar por completo la batalla legal, el duque de Sussex podría viajar de nuevo al Reino Unido más seguido, incluso acompañado de sus hijos, Archie y Lilibet, ¿pero qué pasa con su esposa Meghan Markle?

Los planes del príncipe Harry para regresar a la familia real con sus hijos Archie y Lilibet

Luego de que se diera a conocer la posibilidad de que Harry recuperara su alta seguridad en el Reino Unido, se comenzó a especular sobre el estatus de su matrimonio con Meghan Markle, pues fuentes cercanas a la pareja, han advertido de un posible distanciamiento entre ellos.

Esta es la señal más clara hasta ahora de que Harry está preparando el terreno para pasar mucho más tiempo en Gran Bretaña, posiblemente incluso estableciéndose aquí”, detalló un informante de alto rango del Palacio.

Si el dictamen concluye que el hijo de Carlos y Diana vuelve a necesitar escoltas armados de forma permanente, el gobierno asumiría nuevamente el costo cada vez que el príncipe visite el país.

¿Qué opina Meghan Markle del regreso del príncipe Harry al Reino Unido?

Por otra parte, se dice que Meghan no está interesada en regresar al Reino Unido, y menos aún abandonar sus negocios en California, para seguir a Harry en sus deseos de regresar a la monarquía.

En resumen, podría destruirlos para siempre”, apuntó una fuente. “La realidad es simple: Harry siempre ha considerado la protección armada como la clave para sentirse lo suficientemente seguro como para estar aquí con sus hijos. Si la recupera, todo cambiará. Pero eso plantea grandes dudas sobre si Meghan está dispuesta a seguir su ejemplo”, agregó.

Melisa Velázquez
