Suscríbete
Realeza

La condición del príncipe Harry para que Archie y Lilibet visiten al rey Carlos III están bajo revisión

Tras años de esfuerzos legales, actualmente se está llevando a cabo una revisión a gran escala de la seguridad del príncipe Harry en el Reino Unido para viajar con sus hijos.

Diciembre 08, 2025 • 
Melisa Velázquez
La seguridad del príncipe Harry está en revisión y podría ser aprobada

La seguridad del príncipe Harry está en revisión y podría ser aprobada

Getty Images

Después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real británica y establecerse en California, el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron de contar con la seguridad financiada por el gobierno del Reino Unido.

Desde entonces, el hijo del rey Carlos III ha internado reestablecer la seguridad para él y su familia, pues sin protección, no se siente seguro al viajar con su esposa y con sus hijos, Archie y Lilibet.

Sin embargo, recientemente el duque de Sussex, ha obtenido una importante victoria en su esfuerzo por restablecer su seguridad oficial en el Reino Unido y así llevar a sus hijos a ver a su padre.

Te podría interesar: La polémica razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry están buscando la ayuda y consejo de una astróloga

También puedes leer:
Príncipe Harry en los Juegos Invictus 2023
Realeza
El complicado momento que vive el príncipe Harry tras compartir su nueva postal navideña
Diciembre 18, 2024
 · 
Emma Duarte
príncipe Harry y Meghan Markle
Realeza
Entre fracasos y crisis: así es cómo el futuro del príncipe Harry y Meghan Markle en Estados Unidos corre peligro
Diciembre 17, 2024
 · 
Emma Duarte

La seguridad del príncipe Harry está en revisión y podría ser aprobada

El gobierno del Reino Unido está llevando a cabo una revisión a fondo de su seguridad por parte del organismo oficial que evalúa cómo se protege a la realeza y a los VIP, según se informó el lunes 8 de diciembre.

La historia sigue la larga y notoria campaña de Harry para restablecer su seguridad financiada completamente por los contribuyentes.

El cambio de postura del gobierno, según The Sun , indica que ya se han comenzado a recopilar pruebas del equipo del duque de Sussex, la policía y el gobierno, y que cualquier decisión se dará a conocer en enero.

En un comunicado obtenido por la revista People, un portavoz del gobierno británico dijo:

El sistema de seguridad protectora del gobierno británico es riguroso y proporcionado. Nuestra política tradicional es no proporcionar información detallada sobre dichos acuerdos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad y afectar la seguridad de las personas”.

Meghan y Harry

Getty Images

El príncipe Harry podría llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, a visitar al rey Carlos III

El duque de Sussex ha declarado repetidamente que sin cobertura de seguridad, no puede llevar a su esposa, Meghan Markle, y a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet al país de su nacimiento, y dice que no se siente seguro al hacerlo.

De llegar a un buen término con el gobierno británico y recuperar a su equipo de seguridad, el príncipe Harry podría viajar al Reino Unido con Archie y Lilibet para visitar a su padre, el rey Carlos III, algo con lo que el monarca ha soñado.

Harry vio a su padre en septiembre por primera vez en 19 meses cuando estaba de visita en el Reino Unido, algo que fue visto como un “gran paso” adelante en su distanciamiento, que se había agravado por el problema de seguridad.

príncipe harry
Melisa Velázquez
Relacionado
Colores de pelo que te harán lucir más joven 2026
Belleza
Descubre los 6 colores de pelo que te harán lucir más joven en 2026
Diciembre 08, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La postal navideña de Charlene y Alberto de Mónaco junto a sus hijos Jacques y Gabriella
Realeza
Charlène y Alberto de Mónaco protagonizan la postal navideña más elegante del año
Diciembre 08, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Victoria Beckham
Belleza
Victoria Beckham lleva las uñas navideñas que sí rejuvenecen las manos a los 50+
Diciembre 07, 2025
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-07 a la(s) 10.22.09 p.m..png
Belleza
Uñas navideñas: 5 ideas de manicure elegante que rejuvenecen las manos y estarán de moda en 2026
Diciembre 07, 2025
 · 
Karen Luna