La condición del príncipe Harry para que Archie y Lilibet visiten al rey Carlos III están bajo revisión

Después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real británica y establecerse en California, el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron de contar con la seguridad financiada por el gobierno del Reino Unido.

Desde entonces, el hijo del rey Carlos III ha internado reestablecer la seguridad para él y su familia, pues sin protección, no se siente seguro al viajar con su esposa y con sus hijos, Archie y Lilibet.

Sin embargo, recientemente el duque de Sussex, ha obtenido una importante victoria en su esfuerzo por restablecer su seguridad oficial en el Reino Unido y así llevar a sus hijos a ver a su padre.

La seguridad del príncipe Harry está en revisión y podría ser aprobada

El gobierno del Reino Unido está llevando a cabo una revisión a fondo de su seguridad por parte del organismo oficial que evalúa cómo se protege a la realeza y a los VIP, según se informó el lunes 8 de diciembre.

La historia sigue la larga y notoria campaña de Harry para restablecer su seguridad financiada completamente por los contribuyentes.

El cambio de postura del gobierno, según The Sun , indica que ya se han comenzado a recopilar pruebas del equipo del duque de Sussex, la policía y el gobierno, y que cualquier decisión se dará a conocer en enero.

En un comunicado obtenido por la revista People, un portavoz del gobierno británico dijo:

“El sistema de seguridad protectora del gobierno británico es riguroso y proporcionado. Nuestra política tradicional es no proporcionar información detallada sobre dichos acuerdos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad y afectar la seguridad de las personas”.

El príncipe Harry podría llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, a visitar al rey Carlos III

El duque de Sussex ha declarado repetidamente que sin cobertura de seguridad, no puede llevar a su esposa, Meghan Markle, y a sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet al país de su nacimiento, y dice que no se siente seguro al hacerlo.

De llegar a un buen término con el gobierno británico y recuperar a su equipo de seguridad, el príncipe Harry podría viajar al Reino Unido con Archie y Lilibet para visitar a su padre, el rey Carlos III, algo con lo que el monarca ha soñado.

Harry vio a su padre en septiembre por primera vez en 19 meses cuando estaba de visita en el Reino Unido, algo que fue visto como un “gran paso” adelante en su distanciamiento, que se había agravado por el problema de seguridad.

