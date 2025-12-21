Suscríbete
Belleza

Disco nails: 6 diseños sofisticados y extravagantes que marcarán tendencia al inicio de 2026

Brillo, glamour y un guiño nostálgico a la estética nocturna de los años 70, así son las disco nails, la tendencia que promete dominar los manicures al inicio de 2026.

Diciembre 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de disco nails, la tendencia ideal para iniciar el 2026 sin miedo a expresar su personalidad

Instagram/@la_beautique

Inspiradas en las pistas de baile, las icónicas bolas de espejos, los destellos neón y un minimalismo bien equilibrado, las disco nails apuestan por acabados ultra reflectantes, efectos tridimensionales y detalles llamativos que transforman cualquier look con un aire extravagante, sin renunciar a la sofisticación.

Esta tendencia que se caracteriza por su estilo extravagante y creativo, es perfecta para las más atrevidas, que no temen a experimentar con diseños, colores y texturas que se reinventan para crear looks modernos con personalidad.

Las disco nails confirman que el brillo vuelve a ser protagonista, pero con una estética más pulida y sofisticada, estas son algunas propuestas que te pueden servir de inspiración.

Glitter encapsulado

Estas uñas con glitter se reinventan con un acabado encapsulado que aporta profundidad y un aspecto pulido con partículas finas y uniformes que crean un brillo deslumbrante, ideal para quienes buscan un look extravagante pero sin caer en el exceso.

Efecto bola de disco

Inspiradas en las bolas de espejo de las pistas de baile de la década de los 70, este diseño con detalles geométricos y microespejos estratégicos, recrean este diseño atrevido que convierte a tu nail art en el protagonista de tu look.

Holográficas multidimensionales

Los acabados holográficos aportan un juego de colores que cambia con la luz, y se puede llevar en tonos fríos o metalizados, ofreciendo un resultado futurista y al mismo tiempo sofisticado que marca tendencia este 2026.

Metal líquido

Este efecto tal vez sea el más común de la tendencia disco nails; sin embargo, su acabado líquido crea la ilusión de movimiento sobre la uña, un diseño que combina innovación y glamour a partes iguales.

Detalles en 3D

Cristales, perlas metálicas y relieves sutiles elevan la manicura disco a un nivel de lujo. Aplicados con equilibrio, estos detalles aportan extravagancia sin restar elegancia.

Las disco nails, son la tendencia perfecta para iniciar 2026 con uñas que celebran el glamour, la creatividad y la expresión personal.

uñas
Melisa Velázquez
