Descubre los motivos por los que el príncipe Louis se robó los reflectores en el evento navideño de Kate Middleton

El pequeño príncipe volvió conquistar al público y los asistentes al servicio de villancicos, dejando una tierna imagen que recordó por qué es uno de los royals favoritos.

Diciembre 13, 2025 • 
Lily Carmona
Descubre los motivos por los que el príncipe Louis se robó los reflectores en el evento navideño de Kate Middleton.png

el joven príncipe acaparó las miradas de todos gracias a su gran carisma.

Getty Images

El príncipe Louis tiene un talento natural para iluminar con su presencia cualquier evento público al que asiste. No importa la índole de este, ya sea que requiera de solemnidad absoluta o rectitud protocolaria, el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William llama la atención por su encanto natural, el cual le roba el corazón de más de uno.

Durante el servicio de villancicos “Juntos en Navidad” ofrecido la semana pasada por la princesa de Gales en la Abadía de Westminster, el pequeño príncipe de 7 años volvió a robarse las miradas y reflectores de los seguidores de la familia real por su espontaneidad, inocencia y ese encanto que tanto lo caracteriza.

El príncipe Louis y su participación en el “árbol de la conexión”

Si bien es cierto que la sola presencia de los tres príncipes capturó la atención del mundo a su llegada al evento en compañía de sus padres, hubo un momento que resaltó dentro de toda la velada y este ocurrió cuando el príncipe Louis se acercó al “árbol de la conexión”, una instalación simbólica en la que se invitaba a los asistentes a dejar un mensaje a tono con el evento.
Louis, fiel a su personalidad alegre y espontánea, atrajo los flashes cuando fue su momento de escribir su propio mensaje con su caligrafía infantil.

El príncipe es recordado por algunas pequeñas travesuras

Louis suele tener un comportamiento alegre y divertido cuando se muestra en público, una actitud tan auténtica, la cual es responsable de que a evento que vaya se termine hablando de él, y aunque este año, se “portó bien” en el servicio de villancicos, basta recordar que en 2023 generó revuelo luego de ser captado en video soplando la vela de su hermana, la princesa Charlotte.

Esta no ha sido la única “travesura” del príncipe, pues también se le ha visto imitando a su hermano mayor, el príncipe George y hasta bailando al ritmo de banda durante el Desfile del Estandarte.

Members Of The Royal Family Attend The 'Together At Christmas' Carol Service

El príncipe Louis durante en servicio de villancicos “Juntos en Navidad” 2025.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Kate y William han sido muy cuidadosos con la crianza de sus hijos

En repetidas ocasiones, Kate y William han dejado claro que buscan que sus hijos tengan una vida cotidiana similar a la de cualquier niño británico (en la medida de lo posible), así que los pequeños George, Charlotte y Louis se ven involucrados en actividades que desarrollan este estilo de vida, como ayudar en casa y participar de forma activa en tareas simples del día en el hogar.

Esta forma de crianza ha permitido que cada uno desarrolle su personalidad en libertad, sin tener sobre sus hombros el peso del “correcto comportamiento” propio de su título.
Y es que esto no quiere decir que sus padres los dejen actuar irresponsablemente, todo lo contrario.
Fuentes cercanas a Kate han llegado a afirmar que la princesa de Gales suele recurrir a la frase “tomemos un descanso” para sustituir los “regaños” e invitar a los pequeños a la reflexión sobre cierto comportamiento, un método de crianza que se ha convertido en sinónimo de admiración.

La presencia del príncipe Louis en el servicio navideño de Kate Middleton no solo dejó claro el modelo de crianza que la princesa y William han decidido llevar con sus hijos, también nos permitió ver la libertad con la que el pequeño príncipe se desenvuelve en su día a día.

Su personalidad dulce y su encanto no solo nos derritió el corazón, también nos recordó la importancia de permitir a los niños ser niños, incluso cuando son parte de la realeza.

Lily Carmona
