¿Qué es el estilo boho? 5 prendas básicas para lograr un look elegante en diciembre

El estilo boho ha evolucionado mucho desde sus raíces en la década de los 70, donde su espíritu de libertad era la base de esta moda. Hoy, apuesta por combinarse con texturas delicadas, siluetas fluidas y un toque de elegancia, una combinación que inspira a más de una a probar esta tendencia que seguramente seguirá tomando fuerza en el invierno. Y es que diciembre, con sus fiestas y celebraciones, es el momento perfecto para apostar por estilos relajados, pero que no comprometan la elegancia de nuestra apariencia.

Si tu deseo es incorporar el boho a tu guardarropa sin correr el riesgo de lograr atuendos en extremo casuales o desenfadados, estas son las prendas básicas que te ayudarán a llevarlo de forma natural, femenina y con refinamiento.

Blusas boho con olanes

Los olanes son un sello característico de este estilo y este invierno se convierte en el escenario perfecto para apostar por ellos, pues agregan movimiento al atuendo. Para que tus looks tengan esa apariencia sobria y elegante, el consejo es apostar por modelos en telas ligeras pero con caída, como el algodón o el satén. Este básico es ideal para acompañarlo con abrigos largos, suéteres o chalecos de punto.

No hay una regla en la selección de color; sin embargo, si apenas comienzas a probar el estilo, apuesta por tonos neutros como el marfil, avellana, blanco u olivo.

Pantalones acampanados

El corte flare es uno de los más favorecedores para ayudar a estilizar la silueta y es un elemento esencial del estilo boho moderno. La variedad en la que puedes encontrar este corte en la actualidad puede llegar a ser abrumadora, pues es un diseño que está en tendencia y existe en colores y texturas infinitas. La recomendación es llevarlo en básicos que te ayuden a combinar con cualquier outfit del día a día, desde la mezclilla hasta la lana, incluso la pana y, por supuesto, un básico negro.

Este diseño no solo alarga visualmente las piernas; es la prenda que querrás combinar con cualquier pieza superior y calzado.

Blusas con encaje

El encaje se está posicionando como una de las texturas favoritas del 2026 y es uno de los complementos infalibles del estilo boho.

No tienes que llevarlo necesariamente en prendas románticas o sexys, pues su popularidad lo ha llevado a ser utilizado en piezas de transparencias sutiles o acabados bordados, ideales para aquellas que no se sientan tan cómodas con el encaje convencional o quieran darle un plus de elegancia a su estilo.

Este tejido, gracias a su apariencia refinada, es ideal para llevarlo a cenas navideñas o reuniones especiales, pues puedes incorporarlo en un look con abrigo o pantalón acampanado.

Abrigos largos

Un abrigo largo es una prenda que elevará cualquier look sin importar el estilo que este esté siguiendo. No solo es una prenda ideal para mantenernos calentitas en el invierno, es también el complemento ideal para un atuendo boho, especialmente si se apuesta por él en lana, paño o gabardina.

Un requisito que debes considerar al incluirlo en tu closet es que este sea de silueta caída, ligeramente oversized; esto no solo aportará sofisticación a tu atuendo, también permitirá que tus prendas interiores resalten sin lograr un look saturado.

Zapatos en punta

Este tipo de calzado se está convirtiendo en una tendencia; si bien es cierto que los zapatos en punta no se asocian de forma directa con el estilo boho, el boom de este diseño los posiciona como la compañía perfecta para complementar un atuendo boho moderno y elegante.

Estos zapatos agregan un toque de refinamiento, evitando que el look luzca en extremo relajado; permiten que exista un equilibrio entre el desenfado y la sofisticación, y aunque no es una regla absoluta que deban usarse con este estilo, sí hacen una gran diferencia cuando se apuesta por ellos.

Si no eres muy fan de este tipo de calzado, puedes sustituirlo por zapatos cerrados o botines.

El estilo boho está listo para reinar diciembre apostando por texturas, capas y mucho movimiento. Si quieres deslumbrar a tu paso con un estilo único, elegante y distinguido, estas prendas básicas te ayudarán a incorporar de forma natural la tendencia a tu estilo propio. Ahora que ya la conoces, la pregunta es, ¿te animarás a usarla?