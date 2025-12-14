¿Cómo decorar la mesa de Navidad? 5 ideas elegantes para recibir a tus invitados

Con cada segundo que diciembre avanza, el espíritu navideño más nos envuelve. Además del árbol de Navidad, las guirnaldas y las luces, hay un elemento vital en la decoración del hogar que muchas veces pasamos desapercibido, pero que durante Nochebuena se convierte en el corazón de la celebración: la mesa de Navidad.

Este espacio donde conviven nuestros seres queridos, donde las risas se unen para regalarnos un grato momento y donde degustamos los alimentos, nos pide vestirlo de forma bonita para sumarse al ambiente acogedor que la velada representa.

Es por ello que nos dimos a la tarea de investigar las mejores formas de decorar la mesa, sin tener que quebrarnos la cabeza y con elementos que harán que esta luzca elegante. ¿Estás lista para recibir a tus invitados?

Centro de mesa con velas

Uno de los recursos más bonitos y sencillos para usar en un momento especial como este son las velas. No solo agregan un toque romántico al ambiente, sino que también destacan por su elegancia y practicidad, pues acercan el calor del fuego en caso de frío, independientemente de que el espacio esté lleno de calidez.

Puedes lucirlas en bases elegantes o crear un centro con elementos naturales como hojas y ramas de plantas de la temporada: eucalipto o pino.

Coloca un mantel neutro con acentos navideños

El blanco es un color perfecto para decorar la mesa de Navidad; su color neutro no solo permite que lo combinemos con todo, también ayuda a destacar ciertos elementos. Si lo tuyo es apostar por una cena minimalista, la recomendación es colocar un mantel blanco uniforme; sin embargo, si eres de las que disfrutan de llevar la decoración hasta lo más mínimo, apuesta por incluir una tela con detalles navideños como muérdagos o nochebuenas.

Servilletas personalizadas

Una forma elegante de dar la bienvenida a tus invitados a tu hogar es haciéndolos sentir especiales. Esta decoración no solo indicará el asiento que ocupará cada integrante en tu mesa, sino que también te permitirá jugar con otros elementos de decoración como la vajilla para lograr una mesa presentable, elegante y personalizada.

Vajilla combinada

Aunque no lo parezca, los platos en los que nuestros invitados degustarán sus alimentos son elementos clave en la decoración de la mesa. Esto no solo hace que el platillo luzca presentable, sino que aumenta la sensación de estar cenando en una noche especial. La recomendación siempre es apostar por una vajilla en tonos neutros para que puedas combinar con cualquier juego de mesa y decoración; sin embargo, un gran acierto es elegirla con base en la paleta de colores que deseas integrar a tu cena.

Agrega detalles luminosos para propiciar un ambiente acogedor

Existen unas series conocidas como fairy lights, las cuales son pequeños focos led que podrían fácilmente confundirse con pequeñas luciérnagas o hadas (por ello su nombre). Estas luces pueden decorar cualquier espacio dentro de la mesa, desde el centro de mesa hasta frascos de vidrio que sirvan como decoración. La intención de agregar este toque de luz a tu mesa es hacer más acogedor el ambiente donde se realizará la cena.

Decorar la mesa de Navidad no solo se trata de plasmar la perfección de un espacio; es una invitación desde la calidez y el amor para que nuestros invitados se estén cómodos y recibidos en una noche tan especial.