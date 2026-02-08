Los 5 cortes bob con capas que estilizan el rostro para un efecto antiedad sofisticado y natural

El corte bob se mantiene como un clásico atemporal, capaz de trascender modas gracias a su versatilidad y su constante capacidad de reinventarse, y para 2026, llega con nuevas propuestas que destacan por su frescura, naturalidad y un estilo moderno que se adapta a cualquier personalidad.

Este año, los cortes destacan por su sofisticación, practicidad y efecto rejuvenecedor, gracias a capas suaves y acabados desfilados que realzan los rasgos del rostro con naturalidad.

Cortes bob con capas que estilizan y rejuvenecen el rostro

Estos cortes bob dominarán las tendencias de 2026, ofreciendo un estilo sofisticado, moderno y con un toque rejuvenecedor que resalta tu lado más glamoroso.

Bob blunt texturizado

La versión blunt, conocida por sus puntas perfectamente rectas, se reinventa en 2026 incorporando texturas ligeras que suavizan la línea y aportan movimiento, manteniendo ese acabado pulido que favorece especialmente a rostros ovalados y alargados.

Bob asimétrico

Los cortes asimétricos se imponen como tendencia: un lateral más largo que el otro, combinado con una raya profunda, crea un efecto de líneas dinámicas que enmarcan el rostro y realzan los rasgos con frescura.

Bob shaggy

El estilo shag se reinventa en el bob con capas cuidadosamente distribuidas que aportan cuerpo y movimiento sin perder orden, ideal para quienes buscan ligereza y volumen, que resulta especialmente favorecedor para pelo fino, dando más vida y dinamismo a la melena.

Bob con flequillo cortina

El flequillo cortina, que enmarca los ojos con suavidad, sigue siendo tendencia en 2026, y al combinarse con un bob clásico, logra un estilo fresco, juvenil y lleno de movimiento que rejuvenece al instante.

Bob “pageboy” moderno

Inspirado en los cortes icónicos de los años 60, el bob pageboy vuelve renovado con líneas suaves que se curvan delicadamente hacia adentro y puntas definidas, combinando nostalgia y modernidad en un estilo sofisticado.

Estos estilos destacan por su bajo mantenimiento, su adaptabilidad a diversas texturas de pelo y su capacidad para crear un look sofisticado y elegante.

