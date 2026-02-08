Nelson Peltz defiende a Nicola en su disputa con los Beckham: “Mi hija es genial”

En las últimas semanas, David y Victoria Beckham han protagonizado los titulares de los tabloides, debido a las polémicas declaraciones de su hijo mayor, Brooklyn, que habrían avivado el fuego de su ya deteriorada relación.

El primogénito de los Beckham los habría acusado de haber hecho de su vida un infierno, priorizando la fama y su imagen frente a las cámaras, antes que su propio bienestar, además de culpar a su madre, Victoria, de hacerle la vida imposible a su esposa, Nicola Peltz.

Nelson Peltz defiende a su hija Nicola Peltz de los Beckham

Nelson Peltz participó en el evento WSJ Invest Live celebrado en Palm Beach y durante una sesión de preguntas y respuestas fue cuestionado sobre el drama familiar que viven los Beckham, y que involucra de forma directa a su hija Nicola.

“Mi hija y los Beckham son otra historia completamente distinta y eso no es para cubrir aquí hoy”, dijo Peltz sobre los cuestionamientos de la prensa. “Pero te diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Y no dudo en dar un valioso consejo al joven matrimonio: “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa”, declaró.

El apoyo incondicional de la familia Peltz a Brooklyn Beckham

Una fuente también ha señalado que brooklyn ha encontrado en su esposa y su familia política, el apoyo y comprensión que anhelaba de sus padres.

“Tiene una relación increíble con su madre y su padre. Nunca había tenido ese tipo de cercanía antes”, compartió la primera fuente sobre los padres de Nicola. “La actitud controladora de sus padres ha quedado más expuesta desde que se casó”.

A pesar del escándalo y la polémica mediática, la fuente asegura que Brooklyn y Nicola han optado por no hacer caso a los medios y tratar de continuar con su vida, lo más normal posible.

“Es feliz, rico y tiene todo a su favor. Tiene libertad”, compartió la fuente. “Él y Nicola no están esperando una llamada”.