Las cuatro tiaras que podría heredar la infanta Sofía

Por protocolo real, al igual que su hermana, la princesa Leonor, la infanta Sofía no podrá usar tiara hasta que se case, una vez que haya contraído matrimonio, la hija menor de la reina Letizia y el príncipe Felipe VI, podrá lucir las tiaras de la familia.

De hecho, algunos expertos en realeza, ya han especulado sobre qué tiaras podrá usar la hermana de la heredera al trono cuando llegue el momento.

¿Por qué la infanta Sofía puede usar tiara?

Aunque no será reina, la Infanta Sofía podrá usar tiaras porque forma parte de la familia real española, y como parte de la monarquía tiene un deber con la institución, usar tiaras refuerza este nexo.

“Sofía representa, y representará cada vez más, a la institución, es ahí donde la tiara cobra significado, no como simple adorno, sino como un gesto de pertenencia institucional, un acto de afirmación simbólica de su rol dentro de la Casa Real”, comentó María José Gómez Verdú, especialista en la monarquía española al medio Lecturas.

Tiaras que podría usar la Infanta Sofía

Las tiaras que podrá usar la infanta Sofía se les conoce como tiaras menores, ya que son menos elaboradas y menos emblemáticas que las que usará su hermana, la infanta Sofía.

Diadema Mellerio

También conocida como la tiara de las conchas, la diadema Mellerio fue creada en 1867 por la joyería francesa Mellerio dits Meller, una de las casas joyeras más antiguas de Europa, y fue un regalo de la reina Isabel II a la reina María de las Mercedes de Orleans, esposa de Alfonso XII.

Su elemento central son las conchas marinas de diamantes, que se encuentran rodeadas de perlas que evocan gotas de agua.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía Pool BENAINOUS/DUCLOS/TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images

Diadema Floral

Su historia se remonta al siglo XIX, fue confeccionada por la joyería Ansorena, una de las casas proveedoras de la realeza española.

Está compuesta por tres grandes flores, que a su vez están formadas con diamantes montados en plata y oro, cada flor está rodeada de pequeños pétalos también en diamantes, lo que le da un brillo muy hermoso.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía Pool/Getty Images

Diadema Prusiana

Es una tiara de estilo neoclásico, realizada en platino y diamantes con forma de meandro griego y un gran diamante de talla esmeralda al centro.

Fue un regalo de bodas de la emperatriz Augusta Victoria para la princesa Victoria Luisa de Prusia, hija del káiser Guillermo II.

Más tarde, llegó a España a través de la reina Sofía, ya que su madre, Federica de Hannover, era nieta de Victoria Luisa.

Tiaras menores que podría usar la infanta Sofía Dusko Despotovic/Corbis via Getty Images

Diadema Princesa

Es una tira de estilo contemporáneo y ligero, elaborada de platino y diamantes con motivos florales que recuerdan a las azucenas. Fue un regalo de bodas de la casa joyera oficial de la corona española, Ansorena para la reina Letizia en 2004, cuando contrajo matrimonio con el entonces príncipe Felipe de Asturias.