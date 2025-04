Así lucirá la infanta Sofía si hace formación militar, como la princesa Leonor, según la inteligencia artificial

La infanta Sofía, hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, está a punto de graduarse del bachillerato en Gales y las preguntas sobre su futuro han empezado a surgir, ya que no se sabe si la joven optará por comenzar una carrera universitaria o bien comenzará una formación militar similar a la que actualmente cursa su hermana mayor, la princesa Leonor.

Mientras el tiempo da la respuesta sobre el futuro de la benjamina, la inteligencia artificial da una idea de cómo es que la royal lucirá enfundada en su uniforme de cadete, arrojando las siguientes imágenes como referencia.

Así podría lucir la infanta Sofía si realizara la formación militar, según la inteligencia artificial.

¿Qué tan probable es que la infanta Sofía tenga una formación militar como la de la princesa Leonor?

De acuerdo con el portal especializado en realeza Monarquía Confidencial, en cuanto la infanta Sofía concluya el bachillerato, los reyes le consultarán si le gustaría adquirir formación militar. “De esta manera, se daría el mismo escenario que en la Casa Real británica con el príncipe Harry, que fue miembro de la Fuerza Combinada de Cadetes antes de unirse al Ejército”, asegura el medio citado.

Sin embargo, a pesar de lo que se ha podido saber a través de fuentes cercanas al Palacio de Zarzuela, aún no existe la certeza de que Sofía opte por seguir el mismo camino que su hermana, ya que, como bien se sabe, la benjamina no tiene ninguna obligación de hacer la formación militar.

La infanta Sofía será consultada para saber si quiere seguir el camino de su hermana mayor, Leonor Getty Images

“Sofía, al contrario que su hermana, no heredará ninguna obligación para con los Ejércitos. No está destinada a dirigir estos cuerpos ni participar activamente en el servicio al Rey -como capitán general de las fuerzas armadas-”, sentencia The Objective.

La misma fuente señala que la infanta no tiene la obligación de recibir formación militar, pero “podría ser una opción si ella así lo desea”, ya que ella puede recibir una formación militar básica como cualquier otro joven. “Esto sería bien recibido en su familia, con quienes ya ha hablado de este posible alistamiento tras terminar sus estudios en Gales”, continúa el medio.

¿Qué carrera universitaria podría estudiar la infanta Sofía?

Monarquía El Confidencial también afirma que la infanta Sofía estaría particularmente interesada en cursar una carrera universitaria en tecnología. El medio afirma que la hija pequeña de los reyes podría decantarse con dicha rama del conocimiento ya que es muy amante de las ciencias.

El futuro de la infanta Sofía aún es incierto. Getty Images

La realidad también es que en el futuro no será estrictamente necesario que la infanta Sofía ejerza en el campo profesional, sino que más bien es probable que continúe dedicando su vida a representar a la Corona y a ser la mano derecha de su querida hermana, por lo cual podría tomar un camino similar al de las hermanas de su padre: las infantas Elena y Cristina, quienes respectivamente estudiaron Sociología y Relaciones Internacionales, disciplinas muy útiles para desempeñar una labor diplomática.

Cualquiera que sea el destino de la infanta Sofía, se tiene previsto que en un futuro su rol dentro de la Casa Real se mantenga mucho más activo, después de que el próximo 29 de abril cumpla la mayoría de edad.