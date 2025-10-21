Hailey Bieber luce las uñas más elegantes y sofisticadas del otoño con un efecto vibrante

El pasado 18 de octubre, Hailey Bieber asistió a la red carpet de la Academy Museum Gala, luciendo un outfit muy otoñal recién salido de la pasarela, la fundadora de Rhode, acaparó las miradas en medio de su constante polémica con Selena Gomez, quien asistió con su esposo, el productor Benny Blanco.

Esta vez Hailey se alejó del clásico minimalismo para lucir un look mucho más llamativo y extravagante que ha dado mucho de qué hablar por cada uno de sus detalles.

El look otoñal de Hailey Bieber en la Academy Museum Gala

La modelo y empresaria de 28 años vistió un diseño de Schiaparelli de alta costura que acentuaba su delgada figura, con un corsé transparente con varilla a la vista y un sutil relleno en las caderas en color marrón espresso.

Sin embargo, su estilismo extravagante no fue el que más acaparó las miradas, en realidad fueron sus uñas, que son las más elegantes para llevar este otoño.

Las uñas cat eye de Hailey Bieber que son pura elegancia

Hailey dejó atrás las uñas en tono nude que tanto le fascinan, y optó por un diseño más en tendencia con su elegante vestido de alta costura.

La esposa de Justin Bieber decidió llevar uñas en color marrón con efecto cat eye que le daban un hermoso efecto aterciopelado y al mismo tiempo iridiscente que brillaba siguiendo el movimiento de sus manos o el de las luces de la alfombra y los flashes de las cámaras.

La responsable de este diseño, la artista de uñas, Zola Ganzorigt, reveló a detalle cómo creó este fascinante look de uñas de Hailey Bieber, al que describió como: “manicura de otoño definitiva”.

Comenzó aplicando una capa del esmalte en gel Brown to Earth de OPI, mezclado con el No-Wipe Top Coat de la misma marca. Luego combinó ambos productos con un poco de polvo para uñas cat-eye para la segunda capa.

Presumiblemente, fue entonces cuando utilizó el imán para generar el efecto antes de añadir una última capa de No-Wipe Top Coat.

El resultado fue un manicure brillante y tridimensional que resulta perfecto para el estilismo vanguardista que llevó Hailey.

