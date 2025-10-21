Alexandra de Luxemburgo da la bienvenida a su segundo hijo y revela el tierno significado del nombre del bebé

El Gran Ducado de Luxemburgo está viviendo una de las etapas más transformadoras de su historia, el pasado 1 de octubre, Enrique de Luxemburgo abdicó en favor de su hijo Guillermo, quien ahora ocupa el puesto de Gran Duque junto a su esposa, Estefanía de Luxemburgo.

Sin embargo, las buenas noticias siguen ocurriendo, pues la princesa Alexandra de Luxemburgo se ha convertido en madre por segunda vez junto a su esposo Nicolas Bagory, a quien han puesto un nombre muy particular.

Te podría interesar: Gabriel y Noah de Luxemburgo, los nuevos rompecorazones de la realeza europea

Significado del nombre del bebé de Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory

La noticia se dio a través de un comunicado que decía que la princesa Alexandra había dado a luz a un niño junto a su esposo Nicolas, con quien se casó en abril de 2023. Se trata de un niño al que pusieron el nombre de Hélie.

El nombre de Hélie ha despertado curiosidad entre los seguidores de la monarquía, ya que es poco común, pero que tiene un lindo significado, Hélie tiene origen francés, en español se traduce como Elías y significa “Mi Dios es Yahvé” o “El Señor es mi Dios”.

De acuerdo con el comunicado, tanto Alexandra como Hélie se encuentran perfectamente sanos, y su hermana Victorire está feliz de ser la hermana mayor y darle la bienvenida a su hermanito.

Significado del nombre del bebé de Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory Patrick van Katwijk/Getty Images

Te podría interesar: Quién es Alexandra de Luxemburgo, la princesa que pertenece a la monarquía más discreta y rica de Europa

La elección de nombre de Alexandra de Luxemburgo para sus hijos

Hélie es el primer miembro de la familia real que lleva este nombre, lo que ha dejado claro que sus padres, Alexandra y Nicolas, quieren romper con los nombres tradicionales de la monarquía.

Pues cuando Alexandra dio la bienvenida a su primogénita el pasado 14 de mayo de 2024, también eligió el nombre francés de Victoire, un nombre que significa triunfo, éxito, fortaleza y superación.

Hélie ocupa el noveno puesto en la línea de sucesión al trono de Luxemburgo, tras sus primos Charles y François, hijos de Guillermo; su tío Félix y los tres hijos de éste, Amalia, Liam y Balthazar; y su madre y su hermana.

