El pasado 3 de octubre, hubo cambio de Jefe de Estado en Luxemburgo, el duque Enrique de Luxemburgo abdicó en favor de su hijo Guillermo, tras 25 años de reinado, y aunque la ceremonia fue todo un acontecimiento, hubo otros detalles que también llamaron la atención.

El gran momento histórico también reunió a grandes personalidades de la realeza, pues también asistieron los reyes de Bélgica y Holanda con sus respectivas futuras herederas, dejando claro que las nuevas generaciones están listas para entrar en escena y robarse las miradas.

Gabriel y Noah de Luxemburgo, los nuevos rompecorazones de la realeza europea

Aunque Elisabeth de Bélgica y Amalia de Holanda fueron de las más comentadas de la celebración por sus estilismos, hubo otro par de chicos que también capturaron las miradas del mundo.

Se trata de Gabriel y Noah de Luxemburgo, hijos del príncipe Luis y Tessy, y por lo tanto, sobrinos del nuevo Gran Duque Guillermo de Luxemburgo, que llamaron la atención por su gran atractivo.

Gabriel de Luxemburgo

También conocido como Gabriel de Nassau, nació el 12 de marzo de 2006, en la Clinique des Grangettes en Ginebra, Suiza, actualmente tiene 19 años y ha llamado la atención por su encantadora imagen intelectual que consigue con sus lentes.

Gabriel no está en la línea de sucesión al trono, pero tiene el título de príncipe de Nassau, con tratamiento de Su Alteza Real, y participa en actos oficiales de la familia gran ducal.

Gabriel y Noah de Luxemburgo Patrick van Katwijk/Getty Images

Noah de Luxemburgo

Conocido formalmente como Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier de Nassau, nació el 21 de septiembre de 2007 en la iglesia parroquial de Gilsdorf, Bettendorf, actualmente tiene 18 años y encanta con su cabello rubio ondulado.

En entrevista para The Royal News Organization, Noah habló de los prejuicios que la gente hace sobre su estilo de vida y cómo ha conseguido su éxito personal:

“Claro que tengo oportunidades, pero aun así, tengo que trabajar por lo que quiero”, dijo. “Tu título no te hace especial. Tus acciones sí”.

Gabriel y Noah de Luxemburgo Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Por qué Gabriel y Noah de Luxemburgo no están en la línea de sucesión al ducado?

Su padre, el príncipe Luis, renunció a su derecho de sucesión al trono en 2006, cuando se casó con su madre Tessy, debido a que ella no es de sangre real, debido a esta decisión, Gabriel y Noah tampoco están en la línea de sucesión.

Sin embargo, reciben el tratamiento de príncipe y Alteza Real, y asisten a los eventos reales como ocurrió con la abdicación.

