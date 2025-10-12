El plan de Kevin Costner para llevar a la princesa Diana a Hollywood que escandalizó a la familia real

Kevin Costner fue uno de los actores más populares de la década de los 90, el actor alcanzó la fama internacional con la película ‘El Guardaespaldas’ que protagonizó junto a Whitney Houston.

Años después, el actor planeaba escribir el guión para una segunda parte de la película, pero esta vez con Lady Di como su co-protagonista, una oportunidad que supuestamente entusiasmaba a la princesa y que escandalizaba a la familia real.

Te podría interesar: Test de Balmoral: la polémica tradición que ni Diana de Gales ni Meghan Markle pasaron con éxito

Kevin Costner planeaba el debut de la princesa Diana en Hollywood

Fue durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show en 2024, cuando Costner habló de sus planes para llevar a la princesa Diana a Hollywood, el actor reveló que el proyecto finalmente se canceló tras la muerte de Lady Di en 1997.

“Cuando Diana falleció, aproximadamente un año después, se filtró que estaba preparando El guardaespaldas 2 con ella. Y lo que pasó fue que la familia real se volvió contra mí”, aseguró el actor.

Kevin contó que la monarquía británica le hizo muy mala propaganda, y eso estaba dañando su imagen, hasta que finalmente se puso en contacto con Sarah Ferguson, quien fue la primera en poner en contacto a Costner con Diana.

“Finalmente, llamé a Sarah y le dije: ‘Sarah, tienes que decirme quién está detrás de todo este asunto. Ella me respondió: ‘No, no, no, Kev, no te conviene hablar con ellos’. Entonces, le dije: ‘Sí, quiero hacerlo’. Los llamé y fui muy claro: ‘Deben parar esta campaña porque es cierto que ella iba a participar en el film. Y si no paran, voy a empezar a hablar yo; porque lo que digo es verdad’”, aseguró.

¿La princesa Diana quería debutar en Hollywood?

El actor confesó que cuando comenzó a planear la secuela de ‘El Guardaespaldas’, Diana ya se había divorciado del entonces príncipe Carlos, y sus diferencias con la familia real eran muy conocidas.

Fue entonces cuando Diana supuestamente comenzó a pensar en formar parte de Hollywood:

“Lo que pasó fue que comencé a hablar con ella a través de Sarah y le dije: ‘Mira, voy a hacer El guardaespaldas 2 y creo que puedo construir la historia alrededor de ti. ¿Estarías interesada?’ Y ella me respondió: ‘Sí. Mi vida está a punto de cambiar’. Realmente no profundicé en ello, pero pensé que entendía lo que estaba diciendo”.

El actor incluso mencionó que la princesa de Gales estaba muy interesada en hacer escenas de besos.

“Ella fue muy dulce y conversamos bastante. La segunda vez que hablamos, ella me dijo: ‘¿Habrá una escena de besos?’ Le dije: ‘¿Querés que haya una?’ Ella dijo: ‘Sí’, y yo dije: ‘Entonces la haremos’. No es que iba a ser una película íntegramente romántica, pero iba a haber un momento en el que nuestros personajes darían un paso más allá. Y ella fue muy dulce con esto”, añadió el actor.

Si es cierto o no que la princesa Diana planeaba incursionar en Hollywood, nunca lo sabremos.

