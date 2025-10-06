Test de Balmoral: la polémica tradición que ni Diana de Gales ni Meghan Markle pasaron con éxito

El castillo de Balmoral ha sido una de las residencias más queridas de la familia real británica, por tradición, es el lugar donde la familia se reúne para las vacaciones de verano y para la Navidad.

Fue el hogar más querido por la reina Madre y por la reina Isabel II, tanto así que fue allí donde la monarca más longeva del Reino Unido, decidió pasar sus últimos días de vida; sin embargo, no todos los miembros de la familia lo han disfrutado.

La princesa Diana fue la primera en revelar su disgusto por el lugar y más tarde fue Meghan Markle quien tampoco se pudo adaptar, ambas fueron sometidas al famoso “Test de Balmoral” y no lo pasaron.

¿Qué es el test de Balmoral?

El famoso test de Balmoral volvió a ser noticia recientemente, pues el hijo mayor de la princesa Ana, Peter Phillips, hizo su primera visita junto a su prometida Harriet Sperling, una enferma de 45 años que tiene un hijo que podrían casarse muy pronto.

La visita fue precisamente para someter a Harriet al famoso test de Balmoral, una prueba no oficial que deben pasar todos los consortes que no provienen de la realeza y que comenzó desde que la reina Madre se casó con Jorge V.

Se espera que durante esta primera visita, los invitados se adapten a la vida y tradiciones de Balmora, que consiste en disfrutar actividades de caza y pesca, juegos y actividades al aire libre como picnic, senderismo o paseos a caballo.

El esposo de la reina Isabel, Felipe de Edimburgo, también tuvo que pasar el test, Kate Middleton también lo pasó con éxito y se dice que la prometida de Peter también fue aprobada.

Sin embargo, la princesa Diana y Kate Middleton tuvieron dificultades con su estancia en Balmoral, ¿por qué no lo pasaron?

La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, con sus hijos frente al castillo de Balmoral en 1960. (Getty Images)

¿Por qué la princesa Diana y Meghan Markle no pasaron el test de Balmoral?

La princesa Diana pasó con éxito su primera vez en Balmoral, se dice que el príncipe Felipe quedó fascinado con su dulce y divertida personalidad, incluso quedó encantado con su conocimiento del protocolo.

Tras esta primera impresión, tanto la reina Isabel como su esposo, estuvieron de acuerdo en que Diana era la indicada para casarse con Carlos; sin embargo, pasar el test no es sinónimo de encajar.

Con el paso del tiempo, Diana se dio cuenta de que no encajaba con la familia real, y su estancia en Balmoral comenzó a convertirse en un verdadero suplicio, pues odiaba el protocolo y la formalidad en las vacaciones.

Por otra parte, Meghan Markle nunca pasó el test, la reconocida actriz de Hollywood se mostró desde un principio en contra de la caza de animales y tampoco quiso participar en las actividades al aire libre porque no le gustaban.

Se dice que la reina Isabel intentó darle gusto a Meghan por el amor a su nieto; sin embargo, siempre pensó que Harry cometía un error al casarse con ella.

