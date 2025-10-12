Mechas espiga: 5 formas de llevar la técnica de color más elegante para disimular canas y lucir más joven

Las mechas espiga se han convertido en la técnica de color más sofisticada del momento, se trata de una técnica inspirada en el patrón natural del pelo, que combina diferentes matices de color para crear hermosos efectos luminosos y elegantes de forma natural.

Además de crear un look rejuvenecedor, las mechas espiga son una de las técnicas más usadas para disimular las canas de forma natural y sin la necesidad de mucho mantenimiento.

¿Cómo se llevan las mechas espiga?

A diferencia de otras técnicas, las mechas espiga aportan profundidad y movimiento, logrando un acabado refinado que se adapta a cualquier tono de base. Su secreto está en el degradado suave que simula el reflejo del sol sobre el cabello, aportando brillo y vitalidad instantánea.

Estas son algunas formas de llevar las mechas espiga:

Rubias doradas

Son perfectas para quienes buscan iluminar su melena de forma natural, los tonos miel y beige son los matices perfectos para crear los reflejos claros que suavizan los rasgos y rejuvenecen el rostro.

Castañas con reflejos caramelo

Esta alternativa refinada disimula las canas con sutileza y elegancia, al mismo tiempo que aporta profundidad y movimiento a la melena. Es ideal para bases castañas o para morenas claras.

Espiga gris perlada

Esta es la técnica perfecta para quienes buscan aceptar sus canas con mucho estilo. Esta versión combina tonos plateados y fríos que unifican el color, logrando un look moderno y sofisticado.

Espiga avellana

Es una mezcla de tonos neutros y dorados que favorece a las pieles cálidas. Perfecta para quienes quieren una transformación sutil, pero con un efecto rejuvenecedor inmediato.

Espiga balayage

Esta técnica es ideal para quienes buscan una melena luminosa, con efecto besada por el sol y sin mantenimiento excesivo.

En definitiva, las mechas espiga son la apuesta perfecta para quienes desean un color de pelo elegante, natural y con efecto antiedad.

