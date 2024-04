Descubre la pintoresca finca del rey Carlos III en Rumanía que abrirá al público para albergar una exposición

Después de la proclamación de Carlos III en mayo del año pasado, su primera visita como monarca fue nada más ni menos que Rumanía, un destino muy inusual para estrenarse como jefe de Estado, aunque comprensible si tomamos en cuenta que tiene una propiedad en este país.

Sí, aunque no lo creas, el rey cuenta con una pintoresca finca que, recientemente, se ha convertido en noticia ya que estará abierta para el público. Así que si eres un fiel seguidor de la monarquía inglesa y no conocías este curioso dato, no te preocupes que aquí te ponemos al corriente.

La finca en Rumanía de Carlos III está abierta al público

Hace poco, la finca reabrió sus puertas para albergar de manera temporal la exposición del fotógrafo británico Barry Lewis, la cual lleva por nombre La oscuridad interior: Copșa Mică 1988-1995 y busca reflejar el impacto de la industrialización forzada en los seres humanos y en el medio ambiente, según informó Euronews. Un tema que, quienes conocen bien a Carlos, saben que es de suma importancia para él.

La finca de Carlos III en Rumanía abrió al público para albergar una exposición fotográfica Euronews

Y si bien son pocos los detalles que se conocen acerca de esta propiedad ubicada en el pueblo de Viscri, lo que sí se sabe es que formaba parte de un antiguo establo de una finca tradicional sajona.

Mientras que el administrador de la finca señaló que todos los ingresos generados serán devueltos a la comunidad a través de proyectos ecológicos y educativos.

Rumanía, preocupado por la salud del rey Carlos

Por otro lado, la noticia del cáncer del jefe de la corona británica ha preocupado también a los lugareños, pues le tienen un profundo cariño y están acostumbrados a que cada año viaje para el mes de mayo hacia este lugar, según una residente de la zona que fue entrevistada por el citado medio.

El pueblo de Viscri, en Rumanía, también está preocupado por la salud del rey Carlos III Getty Images

“Estamos preocupados por su salud, pero es una tradición aquí en Viscri. Cada año en mayo nos visita y lo esperamos nuevamente este año. El aire fresco de Viscri puede ser bueno para la salud, lo esperamos y le deseamos mucha salud”, dice.

Por último, también otros habitantes expresaron que están contentos por el hecho de que, gracias a esta exposición, el pueblo se ha llenado de alegría con la visita de turistas. Por lo que ven con buenos ojos que se haya abierto al público.