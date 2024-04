Las sorprendentes predicciones que hizo un biógrafo real sobre los príncipes William y Harry

Mientras la Familia Real Británica se encuentra en una serie crisis debido a las enfermedades de dos de sus miembros más importantes, un reconocido biógrafo real se ha atrevido a lanzar unas sorprendentes predicciones sobre los príncipes William y Harry en medio de esta situación tan complicada.

Recordemos que con las enfermedades de Kate Middleton y de Carlos III son muy pocos los miembros efectivos que pueden hacerle frente a las responsabilidades de la Casa Real, ya que ambos se encuentran de baja de sus funciones públicas. Por lo que este hecho también tiene preocupados a los expertos en realeza.

¿Qué dijo el biógrafo real sobre William y Harry?

Así pues, el autor y experto real Hugo Vickers compartió su opinión al medio La Razón sobre el duro momento por el que atraviesan los Windsor luego de que acudiera a la misa de Pascua del pasado 31 de marzo, en donde tuvo la oportunidad de ver al rey Carlos.

Un experto en realeza dijo que William está bajo mucho estrés por las enfermedades de su esposa y de su padre Getty Images

En la misma publicación, Vickers aceptó que no es la mejor etapa de los royals británicos. “La monarquía no pasa por un momento fácil y hay muy pocos para hacer el trabajo. Pero es una institución fuerte”, asegura mientras también dice lo que piensa del heredero al trono británico. “El príncipe William tiene el problema habitual de todos los herederos, que es no saber cuándo le sucederá, pero podría ser en cualquier momento. Está a un latido del trono”.

También, el experto dice que el príncipe de Gales “debe estar bajo un gran estrés” ya que “su padre y su esposa reciben tratamiento”, haciendo referencia a que ambos padecen de cáncer, aunque se desconocen los detalles del mismo en los dos casos.

Por otra parte, este biógrafo real también habló sobre el hermano de William, del cual asevera que terminará por dejar a su mujer Meghan Markle. “Estoy seguro de que el príncipe Harry es víctima de su esposa. Mi sensación es que él está aterrorizado por ella y aterrorizado también de perderla”, recalca.

Un biógrafo real aseguró que Meghan Markle terminará por abandonar al príncipe Harry Archivo

Además, de la duquesa de Sussex el autor también dijo que “ella tiene un historial de dejar caer a su gente”, razón por la cual sospecha que “abandonará” al pelirrojo royal. Mientras que “el rey ha dejado la puerta abierta para que regrese” aunque eso “no será fácil”, sugiere.

Por último, al también escritor de varios libros sobre la Familia Real Británica le preocupa el hecho de que exista una monarquía muy reducida y con pocos miembros efectivos que puedan hacerle frente a la agenda de la corona inglesa. Una inquietud que comparte la princesa Ana, quien ve también con gran riesgo que existen pocas personas que pueden tomar las funciones y deberes reales.