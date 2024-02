Se revelan detalles sobre el tratamiento contra el cáncer que recibirá Carlos III

No está siendo un buen inicio de año para la Casa Real Británica, tras la cirugía abdominal que mantiene recluida en su casa a Kate Middleton, el rey Carlos III anunció que padece una forma de cáncer y que se encuentra en tratamiento. Ahora, los medios británicos revelan cómo será.

Históricamente, el estado de salud de los monarcas británicos ha sido tratado como un asunto privado. Rompiendo el reinado del hermetismo, el monarca del Reino Unido decidió no mantener en secreto su diagnóstico: “Su Majestad ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer”, tal como se informó en el comunicado oficial.

De esta forma, el Palacio de Buckingham rompió una larga tradición, aunque, tampoco lo reveló todo. La reina Isabel decía: no te quejes, no expliques. Pero, como explica AP: “Charles ha ocultado detalles de su enfermedad y tratamiento, y de esa manera continúa su enfoque. Pero al irradiar un rayo de luz desde el interior de los muros del palacio y de su propia vida, el rey ha roto con su madre y la tradición real”.

Según The New York Times: “El palacio dijo que los médicos habían identificado ‘un tema preocupante’ mientras trataban a Charles, de 75 años, el mes pasado por un agrandamiento de la próstata. Confirmaron cáncer, aunque no cáncer de próstata, con pruebas posteriores”.

Según el comunicado oficial, Carlos III tiene una forma de cáncer. @RoyalFamily

Nuevos detalles sobre el tratamiento contra el cáncer

Lo que se sabe: el rey Carlos III tienen “una forma de cáncer”, el cáncer no es de próstata, el cáncer fue detectado de forma oportuna, el rey ha iniciado el tratamiento correspondiente, el rey no asistirá a compromisos públicos (sin desatender sus obligaciones, como sus audiencias semanales), el rey está en Sandringham y el tratamiento del rey será ambulatorio.

Lo que no se sabe: qué tipo de cáncer es y en dónde está presente.

Hace unas pocas horas, Mirror publicó detalles sobre el tratamiento que recibirá Carlos III. De acuerdo a una fuente citada por el diario británico: “Una fuente dijo: “El tratamiento del cáncer ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y es más inteligente que antes. Por lo tanto, la eficacia y los efectos secundarios han mejorado significativamente”.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha confirmado ni revelado más información que la de su comunicado del pasado lunes, donde se comentaba “su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público”.

Sobre la actitud del monarca respecto a su enfermedad y como la ha afrontado, Simon Lewis, exsecretario de prensa real, comentó a la BBC Radio 4: “Creo que hace 20 años hubiéramos recibido una declaración breve y muy abrupta, y eso es todo”, citó la agencia AP.

Si bien la monarquía británica ha sido cautelosa con la forma y el contenido revelados en torno a la salud de los miembros de la familia real, tras darse a conocer que el rey Carlos III padece una forma de cáncer, no sería extraño considerar que tendrá a su disposición los mejores y mas innovadores tratamientos a su alcance.