8 uñas de gel fáciles y rápidas para verte a la moda en Halloween

En Halloween no todo gira en torno a los disfraces y el maquillaje; las uñas también juegan un papel importante y pueden ser el detalle perfecto para completar tu estilo en la noche más terrorífica del año.

Con imaginación y un toque creativo, es posible lograr diseños de uñas que resulten tan originales como escalofriantes.

Te podría interesar: 5 uñas cortas y divertidas para Día de Muertos que estarán de moda este 2025

Ideas de diseños de uñas para Halloween

Tus uñas no necesitan de un diseño elaborado, con tonos básicos y diseños fáciles de hacer, podrás crear uñas hermosas y minimalistas perfectas para lucir en la temporada de Halloween sin perder el estilo y la elegancia.

Uñas sangrientas

Con una sencilla base de color en tono negro mate, puedes crear un diseño muy grunge agregando un toque de sangre con esmalte rojo, que se puede crear en el salón o desde la comodidad de tu hogar.

Uñas fantasmales para Halloween

Si buscas un diseño en tonos nude, estas uñas podrían ser las perfectas para ti. Este diseño se puede hacer sobre una base de esmalte en tono blanco nacarado, con calcomanías de fantasmas.

Uñas de momia para Halloween

Para este diseño aplica un esmalte plateado con acabado nacarado como base, y en las uñas donde irá la momia utiliza un tono rosa pastel. Sobre este fondo, traza las vendas que darán forma a la momia.

Uñas francesas con fantasmas y telarañas

Algunas uñas irán con la punta francés tradicional, pero algunas serán ideales para formar un fantasma, y en la otra, una pequeña telareña. El resultado son uñas minimalistas y elegantes.

Telarañas para Halloween

Un diseño fácil de hacer, sobre una base en tono negro, puedes dibujar las telarañas usando un pinccel delgado y esmalte en tono plateado liso o con brillos.

Uñas de Halloween con fantasma

Esta versión de las uñas con fantasmas se caracteriza porque todas llevan una base nude con tono rosado, mientras que el fantasma se dibuja únicamente en una uña, logrando un estilo más minimalista y sofisticado.

Uñas purpuras

Uno de los tonos característicos de Halloween es el morado o el purpura, lleva este color como base y agrega destellos dorados, un diseño que sin duda podría gustarle a cualquier bruja.

Uñas de telarañas

Sobre una base rosa pastel, puedes agregar arañas o telarañas en color plateado, si te sientes muy creativa, puedes agregar algunas piedras pequeñas a tu diseño.

Con estos diseños de uñas, puedes ser tan creativa como con tu disfraz de Halloween, solo necesitas tus esmaltes favoritos.