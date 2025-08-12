Suscríbete
Belleza

5 uñas cortas y divertidas para Día de Muertos que estarán de moda este 2025

Con tonos vibrantes y toques minimalistas, tu manicure para el Día de Muertos se convertirá en uno de los nail arts más inolvidables del año. ¡Inspírate con estas propuestas!

August 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
Noviembre está cada vez más cerca y el Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más hermosas de nuestro país, y la oportunidad perfecta para crear diseños creativos, coloridos y divertidos para lucir en tus uñas con tonos vibrantes y símbolos culturales.

Podrás apostar por diseños con calaveritas, catrinas, patrones florales con colores atrevidos y vibrantes, que en diseños cortos, puedes obtener un look minimalista y divertido para honrar esta tradición.

Ideas de uñas para Día de Muertos

Entre flores de cempasúchil, papel picados y otros elementos coloridos, estos diseños de uñas se convertirán en tu inspiración para lucir uñas hermosas y minimalistas para el Día de Muertos.

Fantasmas y cempasúchil

Con una base nude, puedes optar por hermosas flores de cempasúchil en tonos naranja que le dan un aire colorido a estos divertidos fantasmas, una hermosa combinación entre Día de Muertos y Halloween.

Detalles de la ofrenda de Día de Muertos

Este diseño es perfecto para rendir homenaje a la tradicional ofrenda de Día de Muertos, con una base en color lila y elementos como el pan de muertos, la catrina y las flores, hacer de este nail art un diseño muy original y tradicional.

Catrinas en fondo negro

Este diseño es muy elegante y honra a la hermosa tradición de las catrinas y catrines de Día de muertos, hechos sobre una base negra, los diseños con tonos coloridos contrastan para un diseño alegre y minimalista.

Flores de cempasúchil

Las flores de cempasúchil son uno de los elementos más vivos de nuestra tradición, son el color que adorna los altares y tumbas, y sobre una base blanca, pueden dar un hermoso color a nuestras uñas. Este podría ser un diseño minimalista que podría ser tendencia año tras año.

Papel picado

El papel picado no puede faltar en la decoración de lo altares y ofrendas en Día de Muertos, y por supuesto en las uñas tampoco, que a pesar de estar llenas de color, con la base nude ideal, puedes crear un diseño sofisticado y elegante.

Catrinas y papel picado

Este diseño es muy elegante, sobre una base blancas se diseñan dos de los elementos más característicos de la tradición mexicana, catrinas y papel picados con mucho color.

Estas uñas de Día de Muertos, no solo son hermosas y sofisticadas, también están llenas de significado y tradiciones que nos llenan de orgullos en todo el mundo. Su diseño en uñas cortas, sin duda aporta ese toque minimalista que tanto nos gusta.

