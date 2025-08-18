Adiós balayage, hola café cobrizo: el tinte que toda mujer de 50+ querrá este otoño

Las tendencias de colorimetría en el pelo han pronunciado el que será el tono que mejor se llevará este próximo otoño y no solo es bonito, ¡es un color muy favorecedor!: el café cobrizo. Cuando llegamos a los 50, buscamos looks que apuesten por agregar frescura a nuestra imagen, pero sin comprometer la elegancia y un pelo cobrizo podría ser nuestro mejor aliado para lograrlo. Este tono, que combina la profundidad del marrón y los reflejos cálidos del cobre, logran una tonalidad muy favorecedora que no solo iluminará nuestras facciones, también logrará un efecto rejuvenecedor al instante.

Café cobrizo, el mejor tinte de pelo a los 50+

Este color también se adapta a distintos tonos de piel, por lo que será tu arma secreta para suavizar tus rasgos mientras aporta un brillo natural y muy especial al pelo. Gracias a su versatilidad, se está convirtiendo en una de las apuestas de las mujeres elegantes y estas solo son algunas de las razones.

Cobertura natural de canas: el café es la base perfecta para lograr unificar el todo del pelo, agregando un toque cobrizo que proyecta reflejos de luz, logrará disimular la presencia de canas, dando como resultado un brillo particular y moderno.

Efecto rejuvenecedor: los reflejos cobrizos que este tono tiene por sí solo ayudan a iluminar el rostro y combatir el aspecto apagado de tu melena. Si tu pelo ya tiene un porcentaje de canas, estos reflejos se intensifican para darle mucha luminosidad y brillantez.

Versatilidad: este tono no solo queda bien en diferentes tonos de piel, le queda increíble a melenas cortas, largas o medianas, así que puedes apostar por él sin importar el look que lleves.

Un color atemporal: el café cobrizo no pasará de moda, si bien hay temporadas en las que llega con fuerza y se posiciona como tendencia, la realidad es que es un tono que constantemente vemos en las melenas de las mujeres, eso sí, siempre será el tono por elección de aquellas que buscan proyectar sofisticación.

Cómo llevar tu café cobrizo con estilo

Si lo tuyo es apostar por un resultado discreto, puedes optar por un café oscuro con ligeros matices de cobre que se vean únicamente bajo el reflejo de la luz. Esto logrará que lleves un color discreto pero elegante y con vida. Sin embargo, si estás buscando que tu cambio de imagen sea muy notorio, el consejo es apostar por una base castaña media que proyecte reflejos más intensos para lograr dinamismo y movimiento en la melena.

A pesar de que este es un color que queda increíble en cualquier estilo y tipo de pelo, el consejo es lucirlo en cortes de pelo que enmarquen el rostro como el corte bob clásico, el shaggy, o cortes con capas ligeras, esto con la intención de proyectar aún más el efecto rejuvenecedor.

Es importante considerar que antes de elegir un tinte cobrizo tu rutina de cuidado deberá incluir shampoos y acondicionadores especiales para pelo teñido, al ser un tono que tiende a deslavarse, puede correr el riesgo de lucir apagado y maltratado si no se cuida bien.

El café cobrizo, más allá de una tendencia o moda capilar, es la opción correcta para las mujeres que buscan el equilibrio entre un look moderno y fresco, pero que al mismo tiempo luzca sofisticado. Ahora que ya lo conoces y sabes todas las ventajas que este tinte de pelo tiene, ¿estarás usándolo en la temporada de otoño?