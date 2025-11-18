Peinados navideños con efecto lifting: 5 ideas con recogidos y ondas que serán tendencia en fiestas y posadas

La temporada navideña es sinónimo de brillo, glamour y mucho estilo. Y este 2025, los peinados que triunfan tienen algo en común: el efecto lifting, una técnica de estilizado que busca elevar visualmente las facciones mediante recogidos altos, ondas estratégicas y mechones que suavizan sin restar definición.

Desde chongos pulidos hasta ‘blow outs’ con volumen retro, estas propuestas son fáciles de recrear y tienen un impacto inmediato en el rostro. Si para estas fechas de fiestas estás buscando un look moderno, favorecedor y en tendencia, estos cinco peinados navideños serán el infalible para brillar en tus eventos de fin de año.

Chongo alto con flequillo cortina

El chongo alto es un clásico navideño que aporta elegancia sin esfuerzo; existen infinidad de variedades para lucir este peinado; sin embargo, este año, uno de los favoritos se lleva con flequillo cortina.

Este tipo de rostro suaviza la mirada y aporta un equilibrio ideal entre estructura y naturalidad. El recogido alto genera un efecto lifting al pensar visualmente los laterales del rostro, mientras que el fleco cortina aporta movimiento y evita un acabado demasiado rígido. Perfecto para vestidos strapless, cuellos altos y maquillaje luminoso.

Chongo pulido con mini ondas

El ‘sleek bun’ vuelve a dominar esta temporada y en su versión más moderna: pulido, brillante y con pequeñas ondas texturizadas en los mechones traseros.

Estas mini ondas agregan un toque romántico y juvenil, mientras que el chongo completamente pulido define el contorno del rostro y alarga la zona del cuello.

Es ideal para eventos formales, cenas elegantes o atuendos donde quieres que el rostro luzca limpio y estilizado.

Cola de caballo alta con fleco de lado

La cola de caballo alta es uno de los peinados con mayor efecto al lifting gracias a la atención que genera hacia la parte de arriba. Para modernizarla y hacerla más elegante, apuesta por llevarla con sobrecapas y un fleco lateral suave; esto aportará dinamismo mientras ayuda a equilibrar los rasgos e incluir el rostro.

Este peinado es perfecto para estilizar el cuello, perfilar los pómulos y ofrecer un look pulido, juvenil y muy refinado.

Es altamente versátil y la mejor opción para llevar con vestidos midi, atuendos monocromáticos y cualquier tipo de maquillaje.

Peinado con volumen retro

El volumen retro regresa con fuerza a esta Navidad, y el estilo ‘glam’ de los peinados de épocas pasadas llega como la alternativa para lucir un peinado moderno, elegante y muy sofisticado.

Apuesta por llevar tu melena suelta con algunas ondas vintage, estilizadas con un volumen que le da un guiño a los años 60, finalizando con un pequeño copete en rizo, el toque que da tu peinado único.

Este estilo es perfecto para quienes buscan algo femenino, glamuroso y rejuvenecedor. Puedes llevarlo con vestidos de noche o incluso trajes sastre.

Pelo suelto con ‘blow out’

El ‘blow out’ sigue siendo el rey del estilizado y esta Navidad no será la excepción. Su acabado voluminoso, con ondas grandes y movimiento, crea una elevación natural en los laterales del rostro y aporta muchísimo glamour sin esfuerzo.

Este favorece a todas las edades porque aporta luz, suaviza las facciones y da ese aire “rich girl hair” que está en tendencia desde 2024.

Es el peinado perfecto para quienes quieren verse arregladas sin recurrir a un recogido y combina perfectamente con cualquier look y maquillaje.

Los peinados navideños con efecto lifting son la clave para un look elegante esta temporada de fiestas. Desde los chongos altos hasta las ondas retro, estas cinco propuestas elevarán tu estilo y te harán brillar en cualquier posada o celebración a la que vayas, pues no solo son elegantes y prácticos, son los mejores aliados rejuvenecedores.