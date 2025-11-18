7 cortes para pelo ondulado que rejuvenecen y disimulan las arrugas del cuello

El pelo ondulado tiene una versatilidad única: aporta movimiento, volumen natural y un aire juvenil sin necesidad de grandes esfuerzos. Por eso, es el mejor aliado cuando buscamos rejuvenecer y, al mismo tiempo, disimular detalles de envejecimiento como las arrugas del cuello.

Con el corte de pelo adecuado —capas ligeras, longitud media y acabado que estiliza— es posible suavizar la atención en la zona del escote y llevar la mirada hacia el rostro. Estas son las alternativas perfectas para lucir sobre el pelo ondulado y los que más recomiendan los estilistas para mujeres que están en la búsqueda de un look moderno, fresco y rejuvenecedor.

Corte midi con capas frontales

Este corte, que suele llegar a la altura de los hombros o ligeramente por debajo de estos, es uno de los que más estilizan el cuello, especialmente cuando se lleva con capas frontales ligeras. Estas ayudan a marcar el rostro y redirigen la atención hacia los pómulos, creando un efecto natural. Además, mantiene el peso perfecto para definir las ondas sin generar frizz.

Corte bob

Este corte clásico en su versión ondulada rejuvenece automáticamente gracias a su combinación de elegancia y dinamismo. Para lucir a la perfección este estilo, se recomienda mantener el frente ligeramente más largo que la parte trasera para ayudar a estilizar la línea del cuello y evitar que la atención se vaya hacia abajo. Este es un corte muy versátil, pues puede llevarse con ondas suaves o marcadas.

Corte shag

Vuelve con fuerza porque aporta frescura y un movimiento espectacular sobre el pelo ondulado. Sus capas degrafiladas generan volumen en la parte superior, lo que alarga visualmente el cuello. Además, gracias a su estilo de puntas ligeras, este corte es perfecto para suavizar la zona del escote, haciendo que cualquier arruga pierda protagonismo.

Corte mariposa

El butterfly cut es un corte que se caracteriza por llevar capas largas y medianas que enmarcan el rostro; es ideal para quienes buscan rejuvenecer sin perder longitud. Las ondas se acomodan de forma natural sobre esta textura de pelo, creando un efecto que despega visualmente el rostro del cuello, dándole completo protagonismo a la melena y a nuestras facciones.

Lob con raya lateral

Un long bob ligeramente más largo, estilizado con una raya lateral profunda, genera un efecto de asimetría que eleva visualmente toda la estructura del rostro. Este corte favorece especialmente a las ondas porque crea movimiento vertical, lo que reduce la tensión en la parte baja del cuello, suavizando las líneas que ya puedan estar marcadas.

Corte con capas largas

Para quienes prefieren llevar el pelo largo, la clave para lucir sus ondas es apostar por capas que aporten definición, pero sin crear volumen. Con esta técnica se genera un ligero efecto que estiliza la zona del cuello y equilibra el peso de las ondas. Las capas son un corte que también ayuda a mantener un acabado pulido y juvenil, además de que restan peso a la melena y, dependiendo de su longitud o lo marcadas que las pidas, estas pueden ayudar a definir aún más las ondas del pelo.

Bob francés

El bob francés, cuya estructura es un poco más corta y redondeada que el clásico bob, es perfecto para lucir nuestras ondas naturales. Su forma ligeramente ovalada crea un efecto de elevación en la mandíbula y resta énfasis en el cuello, siendo el aliado perfecto para disimular la presencia de arrugas en esta zona. además, aporta un aire parisino encantador fresco y moderno que automáticamente rejuvenece.

Los cortes para pelo ondulado más rejuvenecedores son aquellos que trabajan con el movimiento natural del pelo para redirigir la atención hacia el rostro mientras estilizan el cuello. No dudes en apostar por un shag, un bob o capas largas en tu próxima visita al salón de belleza, pues estos siete estilos te ofrecerán volumen equilibrado, textura suave y un efecto visual que suaviza las líneas del escote sin sacrificar tu estilo.