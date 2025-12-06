Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera y estos son los fabulosos destinos para decir adiós a la soltería

Tras la confirmación de su compromiso con Travis Kelce, las especulaciones sobre cuándo y dónde será la boda de Taylor Swift, además de la lista de posibles invitados, no han dejado de circular.

Se dice que el enlace matrimonial podría celebrarse el próximo año en la casa que la cantante tiene en Rhode Island, y que ya ha elegido a dos de sus damas de honor; Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes ya estaría planeando, no una, sino varias despedidas de soltera para Taylor.

Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce

De acuerdo con el medio The Sun, Selena y Gigi ya se encuentran preparando la despedida de soltera de Taylor, con tres o cuatro viajes de chicas que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Las fiestas podrían celebrarse en algunos de los destinos favoritos de la novia, como Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia.

“El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso mientras también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, aseguró la fuente al medio.

Taylor Swift prepara cuatro despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce Getty Images

El medio también ha revelado que la madre de Taylor, Andrea, y la mamá de Travis, Donna Kelce, están muy involucradas en la planeación de la boda, junto con las damas de honor.

“Las damas de honor han estado hablando durante las últimas dos semanas, varias veces a la semana, ya sea por teléfono, a través de mensajes de texto, FaceTime o Zoom”, agregó el informante. “Su compromiso es increíblemente sólido y la emoción es enorme. Es una experiencia realmente divertida para todos los que ya participan”.

El medio también asegura que todas las damas de honor aportan ideas, pero Selena es las más emocionadas, compartiendo su propia experiencia como recién casada.

“(Selena) constantemente aporta ideas y sugerencias para que sea la mejor experiencia posible para su mejor amiga, Taylor”, dijo la fuente. “Todos se lo están pasando genial; les encanta el proceso y se siente como una experiencia de ensueño para ellas; todas están muy emocionadas de apoyar a su amiga, su ‘hermana’ Taylor”, agregó.

Taylor Swift y Travis Kelce planean una boda de varios días

Hasta el momento, se sabe que Taylor ha gastado varios millones de dólares en arreglos de flores para su gran día; sin embargo, durante su participación en el programa The Graham Norton Show, dio a entender que será una celebración de varios días.

“El plan es organizar un fin de semana de bodas completo, de viernes a domingo, no solo una ceremonia”, añadió la fuente. “Taylor y las chicas están trabajando en una celebración de varios días, queriendo que sea un recuerdo único e inolvidable que atesorarán por el resto de sus vidas”, declaró.

