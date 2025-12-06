El rey Carlos III quita la distinción más antigua y prestigiosa del Reino Unido a Andrés Mounbatten-Windsor

La deshonra para Andrés Mountbatten-Windsor no ha terminado, pues luego de que el pasado 30 de octubre se diera a conocer que perdería sus títulos reales y privilegios por sus nexos con Jeffrey Epstein, su caída en desgracia continúa.

El ex príncipe Andrés, fue desterrado de su hogar en Royal Lodge, y el pasado 1 de diciembre se dio a conocer que el rey Carlos le quitaría dos de los honores más prestigiosos del Reino Unido.

Te podría interesar: El rey Carlos III enfrenta una investigación por la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

Andrés Mountbatten-Windsor fue retirado de los registros de la Orden de la Jarretera y de la Real Orden Victoriana

El mensaje fue publicado por la Cancillería Central de las Órdenes de Caballería, que administra los honores estatales en el Reino Unido, a través del Palacio de St. James en Londres.

“EL REY ha ordenado que el nombramiento de Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR como Caballero Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera, de fecha 23 de abril de 2006, sea cancelado y anulado y que su nombre sea borrado del Registro de dicha Orden”, decía.

En el mismo comunicado, se solicitaba hacer lo mismo con su nombramiento como Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana.

“EL REY ha ordenado que el nombramiento de Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR como Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, de fecha 19 de febrero de 2011, sea cancelado y anulado, y que su nombre sea borrado del Registro de dicha Orden”, concluyó.

Andrés Mountbatten-Windsor fue retirado de los registros de la Orden de la Jarretera y de la Real Orden Victoriana Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Sus antiguos rangos como Caballero Compañero de la Orden de la Jarretera y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana fueron honores otorgados por su madre, la difunta Reina Isabel .

¿Por qué la Orden de la Jarretera y la Real Orden Victoriana son tan importantes?

La Orden de la Jarretera es la orden de caballería más antigua y de mayor rango de Gran Bretaña, mientras que la Real Orden Victoriana se otorga en reconocimiento al servicio excepcional al soberano y a la familia real, tanto en el Reino Unido como en toda la Commonwealth. La pertenencia a ambas órdenes es prestigiosa y exclusiva.

El palacio anunció que el Rey inició el proceso de eliminación de los títulos de Andrés el 30 de octubre, y el 3 de noviembre, la transición se hizo oficial en una Carta Patente publicada por la Oficina de la Corona en la Gaceta.

